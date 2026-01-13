Las 437 hectáreas convierten la ZBE de Málaga en la más extensa de las ciudades de su tamaño

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ocupa 437 hectáreas en torno al Centro de la ciudad y sus barrios colindantes, una extensión superior a la implantada en buena parte de las grandes capitales españolas, según los datos públicos disponibles sobre sus ámbitos de aplicación. Aunque lejos aún de los modelos de Madrid o Barcelona, las grandes urbes de la Península, la capital de la Costa del Sol ha optado por una ZBE más vasta que la de ciudades como Sevilla, Zaragoza, Bilbao o Palma, donde las restricciones al tráfico se limitan a áreas mucho más reducidas. La delimitación de esta zona responde tanto a un modelo "equilibrado", según el Ayuntamiento, y a la obligación legal impuesta por la Ley de Cambio Climático como a las características urbanas y de movilidad propias de Málaga, marcadas por una elevada presión de tráfico, una intensa actividad turística y un casco urbano denso.

Una ZBE más extensa que la de muchas capitales

Con 4,37 kilómetros cuadrados, la Zona de Bajas Emisiones de Málaga la sitúa en una posición destacada en el mapa de las ZBE urbanas: por encima de muchas capitales que han delimitado áreas más pequeñas o más concentradas en sus centros. Supera claramente, de hecho, a la mayoría de ciudades españolas de tamaño similar. En Sevilla, por ejemplo, la ZBE apenas alcanza 1,25 kilómetros cuadrados, mientras que en Zaragoza ronda los 1,7 kilómetros cuadrados. Bilbao y Palma se sitúan también por debajo de Málaga, con superficies que no superan los 2 kilómetros cuadrados.

Esta diferencia coloca a Málaga por encima de la media nacional, especialmente en el ámbito andaluz, donde la mayoría de municipios ha optado por ZBE muy acotadas al centro histórico.

El modelo malagueño: centro histórico y áreas colindantes

La ZBE de Málaga se extiende más allá del Centro Histórico e incluye barrios colindantes con alta densidad de tráfico, lo que explica su mayor tamaño respecto a otras ciudades. Este área de circulación restringida a vehículos contaminantes ocupa también calles de los aledaños Capuchinos, Fuente Olletas, Victoria, El Molinillo, Martiricos, la Trinidad, El Perchel, la conocida como Prolongación de la Alameda, La Malagueta y el Paseo Marítimo, hasta prácticamente la zona de El Limonar.

Plano de la ZBE de Málaga. / RACE

La delimitación de la Zona de Bajas Emisiones incluye las siguientes vías: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

El objetivo municipal es reducir las emisiones contaminantes en los puntos más congestionados, sin cerrar de forma radical el acceso a toda la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga defiende que esta delimitación permite un equilibrio entre la protección ambiental y la actividad económica, especialmente en una ciudad donde el turismo, el comercio y la hostelería tienen un peso fundamental.

Área de circulación restringida en Sevilla por la ZBE. / RACE

Comparación con Madrid y Barcelona

Málaga se sitúa solo por detrás de Madrid y Barcelona, con lo modelos más restrictivos. La capital de España ha implantado una ZBE que cubre prácticamente todo su término municipal, con más de 600 kilómetros cuadrados, mientras que Barcelona aplica restricciones en una superficie cercana a los 95 kilómetros cuadrados, abarcando la mayor parte del área urbana dentro de las rondas.

Estas dos grandes ciudades han optado por modelos integrales, mientras que Málaga ha seguido una estrategia gradual y localizada, con posibilidad de ampliaciones futuras en función de la evolución de la calidad del aire y del tráfico.

Uno de los factores clave que explican, según el Ayuntamiento, el mayor tamaño de la ZBE de Málaga es la intensa presión de tráfico, tanto de residentes como de visitantes. A ello se suma el crecimiento del parque móvil, el uso del vehículo privado en los accesos al Centro y la concentración de servicios administrativos, comerciales y culturales en una zona relativamente reducida. Los expertos señalan que esta combinación hace necesario actuar sobre áreas más amplias para lograr una reducción real de emisiones, algo que no siempre se consigue con ZBE limitadas únicamente a calles peatonales o zonas ya de tráfico restringido.

Plano de la ZBE de Zaragoza. / RACE

En Málaga, la medida restringe el acceso al corazón de la ciudad a más de 26.000 vehículos .

Sin embargo, durante las primeras semanas de aplicación, desde este pasado 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Málaga no sanciona a los vehículos infractores que tengan matrícula extranjera. El Consistorio mantiene que no puede multar a estos coches debido a un "vacío legal europeo", relacionado con la falta de un sistema homogéneo de identificación ambiental y de intercambio de datos entre países.

El Ayuntamiento salía este viernes al paso de las críticas de los grupos municipales de Con Málaga y Vox sobre la falta de sanciones a vehículos con matrícula extranjera en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y aseguraba que actúa “bajo el estricto cumplimiento del principio de legalidad”. El Ayuntamiento sostiene que, en el marco actual, perseguir este tipo de infracciones fuera de las fronteras españolas es una “quimera legal” debido al vacío normativo europeo.

Críticas de la oposición local a la ZBE de Málaga

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga han elevado el tono de las críticas tras la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.