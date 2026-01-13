El acuerdo de Mercosur inquieta al campo malagueño: "No queremos que pase lo de Marruecos"

El campo vuelve a estallar contra la Unión Europea. El sector primario europeo está en pie de guerra contra la institución tras dar luz verde al acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Se trata de un nuevo pacto de libre comercio entre Europa y cuatro países de Latinoamérica: Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Su fin es reducir o eliminar aranceles y facilitar el comercio entre ambos bloques.

Sin embargo, el campo europeo recela de este pacto. Aunque España es una de las potencias europeas que ha dado su sí, en nuestro país las protestas del sector agrario han cortado carreteras y puntos de acceso clave en Europa.

Una de las movilizaciones más destacadas en España ha tenido lugar este fin de semana en Tarragona, donde una treintena de tractores y vehículos han colapsado el centro de la ciudad para protestar contra el acuerdo UE-Mercosur.

Además, para la UE, los beneficios de este histórico acuerdo serán una mayor oferta de productos; el vino y el aceite europeos prevén compensar parte del daño de la guerra comercial de Trump.

Pero los agricultores europeos no lo ven así. Las quejas radican principalmente en que creen que la importación de productos de terceros países es una “competencia desleal” con los productos propios, ya que el coste de la mano de obra, mucho más barato, afectará a la industria agraria europea.

Además, denuncian la laxitud en los controles: "No pasarán los controles pertinentes y, en algunos casos, usan pesticidas prohibidos en Europa", denuncian.

El campo malagueño

Toda esta nueva situación genera inquietud en el campo malagueño. Aunque "por ahora" no se prevé volver a las tractoradas, el sector lo tiene claro: "No podemos estar satisfechos con lo de Mercosur”, sentencia Francisco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Málaga.

Para Moscoso, Mercosur no va a beneficiar al sector apícola, aviar y vacuno de la provincia: "Málaga es muy diversa, tiene muchos sectores, y vamos a estar en la salvaguardia de todo lo que se ha dicho para que se cumpla. No lo vemos mal, pero hay sectores que pueden ser perjudicados. Puede que venga bien en el vino y el aceite, pero a largo plazo no lo veo un beneficio real”.

UPA, al igual que el resto de organizaciones agrarias de la provincia, no quiere que se repita "el caso de Marruecos": "Las cláusulas espejo tienen que existir y, si están, es para que se cumplan y se respeten".

Por su parte, ASAJA Málaga alerta del grave impacto del acuerdo UE-Mercosur y expresa su honda preocupación.

“No estamos en contra del comercio, sino de acuerdos sin reciprocidad. Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal”, señalan.

El fin del campo malagueño es "un convenio que no desfavorezca el producto local".

Por qué es tan importante este acuerdo

El acuerdo de Mercosur es un acuerdo histórico. Tras más de 25 años de negociaciones, el nuevo convenio es entre la Unión Europea y Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El acuerdo dará origen a la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 720 millones de consumidores potenciales.

Los 27 Estados miembros alcanzaron la mayoría, pese a la oposición de Francia, Polonia e Irlanda. También tiene relevancia política: la UE se juega su credibilidad internacional en un contexto geopolítico muy complicado.

La postura de España es clara: “Gracias a él, las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más y generar más empleo”, sostiene Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría han votado en contra del acuerdo, mientras que Bélgica se ha abstenido.