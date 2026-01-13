La Aemet avisa: un tren de borrascas traerá lluvias a Málaga esta semana

Enero está siendo una auténtica montaña rusa climatológica en la provincia de Málaga. El mes comenzó con el impacto de la borrasca Francis, que dejó hasta 250 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio malagueño.

Tras su paso llegó la borrasca Goretti, que da sus últimos coletazos en la Península, con nuevos frentes atlánticos que provocarán lluvias, nevadas, fuerte oleaje y rachas intensas de viento en amplias zonas del país.

De acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estos frentes dejarán lluvias en el oeste peninsular, que se irán desplazando hacia el este, aunque sin llegar al área mediterránea.

La agencia ha advertido de la llegada este lunes de una circulación atlántica, que se verá reforzada por la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas. Galicia será la primera comunidad en notar sus efectos.

Un tren de borrascas que ya han obligado a la Aemet a activar la alerta amarilla en ocho comunidades autónomas, por lluvias que podrían alcanzar hasta 15 mm. En Andalucía, la alerta se activará en la campiña sevillana, el litoral gaditano y la serranía de Huelva, mientras que Málaga queda por ahora fuera de los avisos oficiales.

Previsión del tiempo en Málaga

En la capital malagueña, se esperan lluvias durante todo el miércoles, con cielos cubiertos y ambiente húmedo.

La estabilidad regresará el jueves, aunque será breve, ya que las precipitaciones volverán de cara al fin de semana, entre viernes y domingo. En esta ocasión, los chubascos serán leves y alternarán con claros y nubes.

Daños ocasionados por las lluvias de la borrasca 'Francis' en la carretera de acceso a la estación de Cártama. / Álex Zea - Europa Press

Donde sí se esperan tormentas es en el valle del Guadalhorce. En municipios como Coín, las lluvias del miércoles podrían ir acompañadas de aparato eléctrico, aunque no se ha activado ninguna alerta. La misma situación se prevé en la Serranía de Ronda.

Mientras que en Antequera, el miércoles habrá un 65% de probabilidad de lluvias débiles.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas en la provincia de Málaga, se mantendrán suaves en el litoral, mientras que el interior registrará valores más bajos, especialmente durante las primeras horas del día.

En Málaga capital, los termómetros oscilarán entre 10 grados de mínima y 19 grados de máxima, con una sensación térmica condicionada por la humedad y la nubosidad.

En el valle del Guadalhorce, Coín registrará mínimas de 7 grados y máximas de 18, con un ambiente más fresco por la mañana y templado a mediodía.

La Serranía de Ronda será una de las zonas más frías de la provincia, con temperaturas que irán desde los 6 grados de mínima hasta los 12 de máxima, mientras que en Antequera se esperan mínimas de 6 grados, con máximas suaves y una probabilidad del 65% de lluvias débiles durante la jornada del miércoles.

Este contraste térmico entre la costa y el interior será una de las notas destacadas del tiempo en Málaga durante los próximos días.