El campero más barato de Málaga tiene 40 años de historia y se cocina en este restaurante: "Son los más sabrosos"

Los camperos más baratos de Málaga. Así califican los propios clientes de un restaurante de la capital malagueña la oferta gastronómica de este negocio que permite disfrutar de uno de los manjares más emblemáticos de la provincia por apenas unos euros.

Este establecimiento que ofrece tanto el campero clásico "de toda la vida" como innovadores bocados llenos de ingredientes y sabores es Burger Los Tilos-El Ladrillo, un restaurante situado en Cruz de Humilladero con 40 años de historia a sus espaldas tras haber abierto sus puertas por primera vez en 1985.

Todos los platos que ofrece este restaurante de 1985

Un restaurante que cuenta con una extensa carta compuesta por camperos, hamburguesas, platos combinados, pepitos y bocadillos por apenas unos euros, lo que lo han convertido en una de las opciones favoritas de los malagueños.

De ese modo, este establecimiento situado en la calle Edison número 11 de la capital malagueña ofrece toda clase de camperos desde 3,30 euros que su clientela asegura que "son los más sabrosos".

Así son los camperos más baratos de Málaga

Así, entre su amplia carta se encuentran el campero clásico, con lechuga, cebolla, tomate natural, jamón, queso y alioli; o el 'Feriante', con tortilla francesa, lechuga, cebolla, tomate natural y alioli.

A estos se suman el 'Málaga', con lechuga, cebolla, tomate natural, atún, anchoas y alioli; el 'Súper pollo', con pollo, huevo a la plancha, bacon y alioli; o el 'Chiwilli', con pollo, bacón, huevo a la plancha, cebolla a la plancha, queso, patatas fritas y alioli, entre otros.

De igual modo, destacan sus pepitos, con un precio desde 4,20 euros; sus perritos, desde 2,90 euros; sus bocadillos, desde 3,20 euros; o sus platos combinados, desde 3,40 euros.

Hamburguesas y ladrillos, entre los platos más destacados de este restaurante

Los clientes también pueden disfrutar en su local de todo tipo de hamburguesas desde 2,90 euros.

Pero si un plato destaca sobre los demás son sus "ladrillos", compuestos por filete de pollo, patatas, salsa barbacoa y alioli, a los que se suman distintos ingredientes a elección, que se pueden disfrutar desde 5,40 euros el medio plato y 7,40 euros completo.

Todos estos platos se pueden disfrutar en su local de la calle Edison número 11 de martes a domingo en horario de 19.00 a 00.00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado.