Desmantelado en Málaga un local que funcionaba como dispensario de heroína y cocaína

La Policía Nacional destaca la "escasa prudencia" del investigado a la hora de vender las dosis en el barrio de La Palma

Imagen de archivo de Palma-Palmilla.

Imagen de archivo de Palma-Palmilla.

La Opinión

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de drogas en el barrio malagueño de La Palma en una operación en la que la única persona detenida ha ingresado en prisión por orden judicial. Según ha informado la Comisaría Provincial, la droga se distribuía en un local que funcionaba como un dispensario que permanecía abierto gran parte del día para despachar dosis de cocaína y heroína.

Los agentes han intervenido numerosas dosis de cocaína y heroína y algo más de un kilo de hachís

Los agentes de la Comisaría de Distrito Oeste comenzaron las pesquisas tras recibir distintas informaciones que apuntaban a la venta de estupefacientes en un local del distrito norte. Desde las primeras diligencias, los investigadores observaron como el punto de venta permanecía "a puerta abierta" y que numerosos drogodependientes lo frecuentaban para adquirir su dosis diaria. La versión policial destaca "la escasa prudencia" del investigado, que finalmente fue detenido durante el registro del inmueble.

Resultado del registro.

Resultado del registro. / L.O.

Incautación

Los agentes intervinieron 55 papelinas de cocaína base que sumaron 11 gramos, otras 17 dosis de heroína que arrojaron un peso de 5,6 gramos y 11 tabletas de hachís (1,1 kilos). También contabilizaron 1.605 comprimidos de un fármaco para tratar la ansiedad, 60 euros en efectivo y diversos recortes y útiles para la preparación de las sustancias. El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha decretado el ingreso en prisión provisional del investigado.

