Exceltur observa una "racionalización" de la oferta de viviendas turísticas en España pero Málaga no figura en ella

La alianza turística empresarial Exceltur constata que en 2025 se observó una racionalización de la oferta viviendas turísticas en España por el "mayor compromiso político" de algunos destinos con la ordenación urbanística, el control y la concienciación ciudadana, aunque afirma que en ciudades andaluzas como Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba o Almería se sigue en máximos o la oferta apenas se reduce debido al "carácter más laxo de la normativa".

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha explicado este martes en la presentación del informe sobre situación del sector en 2025 y avance de 2026 que esta racionalización ha sido posible por un "mayor compromiso político", mediante ordenaciones urbanísticas "equilibradas" y más medios para su control.

Así, por primera vez, el número de viviendas de uso turístico en las 25 principales ciudades españolas se redujo (un 4,1% la media julio-noviembre frente a ese periodo de 2024), lo que supone 15.963 plazas menos y un total de 366.000 al terminar el año. A su juicio, esta evolución ha frenado el principal causante del desbordamiento de la oferta turística en las ciudades españolas, con sus efectos negativos sobre el mercado de la vivienda y la convivencia ciudadana.

La patronal Exceltur explica que la conversión de viviendas en alojamientos turísticos "racionalizó" su comportamiento en 2025 gracias a la entrada en vigor en julio de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y al esfuerzo, "desigual por destinos", para ordenar su crecimiento y erradicar la ilegalidad.

Málaga, entre las que sigue en máximos de VUT

No obstante, Exceltur detecta que Málaga, Bilbao y Almería acabaron el periodo junio-noviembre de 2025 con plazas en viviendas turísticas (VUT) en valores máximos, seguidos por otras ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba o Granada, donde la oferta apenas se reduce, respondiendo al carácter "más laxo" de la normativa autonómica.

Málaga, en concreto, presenta una oferta de 28.848 plazas VUT, con un incremento del 3,3% sobre el mismo periodo de 2024 y del 2,2% respecto al máximo que se alcanzaron a lo largo de este pasado ejercicio.

Usuarios de viviendas turísticas en Málaga. / L. O.

El ranking nacional está encabezado por Madrid, con 75.610 plazas, y Barcelona, con 71.169, con Málaga en tercer lugar. Sin embargo, ambas capitales (al contario que Málaga) han rebajado sus cifras un 7,8% y un 3,8% respectivamente en el último año. Además, Barcelona está ya muy lejos de las 112.255 que llegó a tener en 2018 (es un 36% menos) y Madrid también se aleja de las 80.500 de tope que registró en 2019 (baja un 6,1%).

Exceltur calcula estos datos a partir de la publicación de los listados de AirDNA y su estructura por cada tipología (casas completas, habitaciones privadas y habitaciones compartidas), utilizando los datos del Instituto Nacional de Estadística de plazas por cada tipología para la conversión de esas listas a plazas.

Encabezaron la reducción sobre sus máximos Ibiza, con una caída del 80%, Palma (-63 %), Santiago de Compostela (-39 %), San Sebastián (-38%), y Barcelona (-37%).

La presión de los residentes, mayor que la turística

En su informe sobre situación del sector en 2025 y avance de 2026, la alianza turística explica que sigue creciendo el volumen de residentes, que es el factor que explica en un 93,5% el aumento de la presión humana en los principales destinos. Y pese al aumento constante de los turistas extranjeros, hay una caída de la presión que se explica, fundamentalmente, por el menor número de viajeros españoles por el interior del país.

Exceltur afirma que en 2025 se redujo la presión turística en España, con un descenso medio en el número de turistas nacionales y extranjeros de 20.000 personas al día y un aumento de 365.000 nuevos residentes. La media de visitantes quedó así fijada en 7,4 turistas por cada 100 habitantes (en 2024 el promedio era de 7,5), lo que favoreció una "relajación del clima de rechazo social".

La patronal defiende que la incidencia del turismo como factor explicativo de la creciente presión sobre el tráfico, la vivienda y otros servicios públicos es "muy limitada" respecto a la llegada de nueva población residente, salvo en algunos destinos y en los momentos de temporada alta.

Añade que el aumento de la presión humana media en España desde 2019 a 2025 ha sido de 2,3 millones de personas, de las cuales el 93,5 % se ha debido a un aumento de los residentes y solo el 6,5 % al mayor número de turistas.

Las islas también crecen en población

Incluso en comunidades autónomas como los archipiélagos el crecimiento demográfico es el principal factor explicativo de la mayor presión humana, que tensiona la calidad de vida de los residentes.

Es el caso de Baleares, donde el aumento de la población residente explica el 80,7% del aumento de la presión humana en su territorio, o en Canarias donde el crecimiento demográfico determina el 69,5% de la mayor población en las calles, añade el informe.