Klaudya, la malagueña ganadora de 'Aria': «Mi afán siempre ha sido poder llevar la ópera a personas que creen que no les gusta la ópera»

La malagueña Claudia Teruel (35), o más conocida como Klaudya, se ha alzado ganadora en el primer concurso de TVE de ópera 'Aria'. Un talent con un jurado especializado en lírica que ha desmontado todos los mitos y prejuicios sobre la ópera y que ha demostrado ser de interés para el público.

«He hecho algo más allá de lo que yo hubiese esperado que podía dar», afirma Klaudya. Para ella, esta experiencia le ha sumado en todos los aspectos; con personas que han enriquecido su conocimiento profesional y que "sin ellos la experiencia no hubiese sido igual".

Un gran compañerismo entre bambalinas

«Una de las cosas que yo siempre he llevado mal en el mundo de la ópera ha sido el compañerismo, porque hay mucha rivalidad», confiesa Klaudya, que reconoce que en el programa le sorprendió el buen ambiente y la relación tan cercana que tuvo con sus compañeros.

Tras la primera gala de 'Aria', Klaudya tuvo muchos problemas con la voz y afirma que el apoyo de sus compañeros fue indispensable para llevar con un mejor ánimo los siguientes programas.

Klaudya junto a sus compañeros Aseel y Guillem tras ser proclamada ganadora de 'Aria' / Cedida

La ópera como estilo de vida

«La ópera la metemos todos en el mismo saco, pero digamos que la ópera es el género y la forma de cantarla es la lírica», diferencia Klaudya, que añade que la ópera cada vez se hace más un hueco en el panorama musical español.

«Ya era hora de que saliera un programa dedicado a la ópera con un jurado profesional», reivindica la artista. Este género musical se encuentra en auge y cada vez son más los que se quieren dedicar a él; buscando su hueco en una industria que se resiste a acoger nuevos artistas. En eso se vio reflejada Klaudya en Ruth Lorenzo, conductora del programa junto a Juanjo Bona. «Ella también es una artista que ha luchado mucho y no se la ha puesto en valía y he sentido en todo momento que ha empatizado mucho con mi situación», apunta la cantante.

Klaudya interpretando “Casta Diva”, de Norma de Bellini / Cedida

De 'Claudia' a 'Klaudya'

Tras atravesar una etapa de depresión que la llevó a alejarse de la música entre 2018 y 2021, la cantante encontró refugio en la lectura y el estudio de la mitología nórdica, la filosofía y la espiritualidad. Ese proceso de introspección fue clave para su recuperación y para redefinir su identidad, tanto vital como creativa.

En la mitología nórdica, las runas poseen un fuerte significado simbólico, y en ese universo Klaudya encontró las letras K y Y como elementos cargados de valor espiritual. Al regresar a la música, ya desde una perspectiva distinta y más cercana a la fusión de estilos, decidió adoptar esas letras en su nombre artístico como representación de su evolución personal y de un nuevo comienzo.

Así, 'Klaudya' nace como una nueva etapa: una artista renovada, más libre y consciente de su propio camino, que deja atrás una versión anterior de sí misma sin renunciar a sus raíces.

Volver a empezar desde casa

Natural del barrio del Perchel, Klaudya reside actualmente en Coín, donde compagina su trabajo en el sector hotelero con colaboraciones culturales y musicales en la localidad. «Me siento casi medio coína», dice entre risas. Siempre vinculada a proyectos sociales y educativos, su objetivo ha sido acercar la ópera a quienes creen que no es para ellos. «Estoy convencida de que todo el que escucha ópera en directo se enamora».

Ese deseo de democratizar la lírica conecta directamente con lo que ha significado 'Aria' en su vida: un punto de reinicio. «Ojalá esto me abra las puertas que siempre se me han mantenido cerradas», expresa. Especial ilusión le hace que ese reconocimiento empiece por Málaga, una tierra que asegura llevar "por bandera" en cada paso de su carrera.