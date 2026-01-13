¿Es Málaga tan amable como parece? Así la sitúa un estudio nacional

¿Somos realmente tan amables como pensamos? Un nuevo estudio de la plataforma financiera Remitly ha analizado el comportamiento social en distintas ciudades españolas para determinar dónde vive la población más amigable y respetuosa, y los resultados dejan luces y sombras para Málaga.

El informe, que compara hábitos de convivencia, empatía y respeto, sitúa a Bilbao y Zaragoza como las ciudades más amables de España, rompiendo el tópico de que el sur lidera este tipo de rankings. Málaga aparece en una destacada tercera posición, compartida con Valladolid, con una puntuación de 72,30 puntos.

Según el estudio, en Valladolid el trato cotidiano suele ser respetuoso y es poco habitual recurrir al insulto. En el caso de la capital malagueña, Remitly destaca que "Málaga muestra un perfil distinto: su carácter abierto y la convivencia con visitantes se nota en el día a día, y es común que la gente haga sentir a gusto a quienes tiene alrededor”.

En este ranking de amabilidad, Sevilla ocupa el quinto puesto, mientras que Córdoba queda fuera del ‘top 10’, un dato que también llama la atención dentro del análisis.

Málaga, amable… pero poco

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Málaga. El informe no solo mide la amabilidad, sino también el grado de respeto en la convivencia diaria, y es aquí donde la ciudad sale mal parada.

El estudio también analiza si los malagueños son respetuosos. / Gregorio Marrero

A pesar de su buena posición como ciudad amigable, Málaga ocupa el último lugar del ranking de respeto, situándose en la décima posición. Según los datos, solo el 89,3 % de los malagueños considera que trata a los demás con respeto, el porcentaje más bajo entre las ciudades analizadas.

Las ciudades más respetuosas de España

En el lado opuesto se encuentra Barcelona, que lidera el ranking de respeto con un 93,4 % de la población afirmando comportarse de forma respetuosa con los demás, lo que equivaldría a cerca de 1,6 millones de personas. Muy cerca se sitúa Bilbao, con un 92,3 %.

Uno de los datos más curiosos es el de Alicante: aunque es la ciudad que obtiene la puntuación más baja en amabilidad, ocupa el cuarto puesto en respeto, con un 91,4 % de ciudadanos que dicen tratar correctamente a los demás.

La edad y el género, claves en la amabilidad

Más allá de las diferencias entre ciudades, el estudio también refleja patrones claros según la edad. Las personas mayores de 55 años obtienen las puntuaciones más altas en amabilidad y suelen definirse como más pacientes, empáticas y respetuosas, además de menos propensas a comportamientos negativos.

En cuanto al género, los niveles generales de amabilidad son similares, aunque con matices. Las mujeres destacan en empatía y cuidado hacia los demás, mientras que los hombres puntúan algo más alto en franqueza y comunicación directa, sin que ello implique menor amabilidad.