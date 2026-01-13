Ayuntamiento
Málaga aprueba el plan para construir dos supermercados en el Distrito Z
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha dado el visto bueno al proyecto de estudio de detalle para la construcción de dos superficies comerciales que dará servicio a los futuros vecinos de Sánchez Blanca, donde se construyen 3.443 viviendas, 1.102 de VPO
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde de forma inicial al estudio de detalle promovido por Prima Land By Urbania para desarrollar una parcela comercial del ámbito Sánchez Blanca, que dé servicio a los habitantes de la futura urbanización del Distrito Z. El objetivo es permitir la construcción de dos supermercados en una parcela de 16.662 metros cuadrados del PA-G.11 (97).
El estudio de detalle aprobado inicialmente, según ha informado el Consistorio, define los parámetros de ordenación y edificación de la parcela comercial: fijará alineaciones y rasantes, y concretará la distribución de espacios ajardinados y aparcamientos en superficie necesarios para el desarrollo de dos supermercados, uno en cada una de las parcelas resultantes.
Como parte del instrumento urbanístico, también se contempla la división de la parcela comercial existente (CO) en dos subparcelas, denominadas CO-A y CO-B, con reparto proporcional de la edificabilidad:
- CO-A: 7.592 m² de superficie y 3.602,89 m² de edificabilidad.
- CO-B: 9.070 m² de superficie y 4.304,30 m² de edificabilidad.
3.443 viviendas previstas y más de 1.100 protegidas
El ámbito de Sánchez Blanca cuenta con una superficie total de 662.190 metros cuadrados y contempla la construcción de 3.443 viviendas, de las que 1.102 serán protegidas. En este marco, destacan seis parcelas de propiedad municipal que el Ayuntamiento ha cedido para levantar 606 VPO mediante colaboración público-privada, tras el concurso de transmisión onerosa de estos suelos.
El planeamiento del sector incluye también:
- 73.646 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes.
- 239.343,73 metros cuadrados de viales.
- 124.746,56 metros cuadrados destinados a equipamientos.
Programa ‘Activa-T Joven’
En materia de empleo, el Ayuntamiento ha aceptado la subvención del programa ‘Activa-T Joven’ de la Junta de Andalucía para fomentar la inserción laboral de jóvenes desempleados. La ayuda autonómica asciende a 148.000 euros, mientras que el Ayuntamiento aportará 106.034,13 euros al proyecto.
Estas ayudas permitirán la contratación de nueve técnicos superiores, vinculados a proyectos impulsados por las áreas de Sostenibilidad Ambiental, Deporte y Movilidad. La duración prevista es de 12 meses, con contratos de 6 meses a jornada completa.
Donación sobre la historia del fútbol en Málaga
La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la aceptación de la donación gratuita realizada por Eduardo González Naranjo de una colección de documentos sobre la historia del fútbol en Málaga, valorada en 4.000 euros.
El fondo incluye, entre otros, documentos relacionados con:
- El reglamento de creación del CD Malacitano (1933);
- La cesión de la parcela municipal para la construcción de La Rosaleda (1935);
- Reglamentos y contratos vinculados al estadio (1935–1946);
- Relación de donativos para ampliaciones (años 40 y 50);
- Documentos de tesorería sobre recaudaciones del CD Málaga (años 50).
