Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón

La cadena malagueña de supermercados Maskom, que acaba de ser adquirida por el Grupo Mas, remonta sus orígenes a las postrimerías de la década de los 70 cuando su fundador, Sergio Cuberos, se puso a trabajar detrás del mostrador de una carnicería/charcutería que alquiló en un pequeño supermercado en el pasaje de Valencia en Málaga, junto a la céntrica Alameda de Colón. Cuberos era entonces un joven universitario de apenas 22 años que iba para profesional sanitario, pero en 1978 dejó la carrera en segundo curso porque le pudo más el gusanillo del comercio.

"Me viene de familia. Mi padre tenía un puesto en el mercado de Atarazanas. Al año siguiente me quedé con el supermercado pagando 90 letras de 85.000 pesetas al mes. Yo estudiaba por aquel entonces Medicina. Llevaba dos años. Luego lo dejé y me pasé a Enfermería. Acabé la carrera y trabajé en Carlos Haya y en el Materno. Estuve unos años compaginando ese trabajo con el supermercado", comentaba Cuberos hace unos años en una entrevista con este periódico.

Fue una época muy intensa, ya que por la mañana estaba en el supermercado y por la tarde o por la noche haciendo turnos en el hospital. "Dormía un día sí y otro no. Pero aquello era imposible de mantener por más tiempo", relataba. Así, finalmente, cuando hubo que elegir profesionalmente entre sanidad y comercio, Cuberos optó por seguir los pasos de su padre y abuelo -que también regentaron tiendas de alimentación- y se formó en administración de empresas, contabilidad, análisis financiero.

El fundador y director general de Maskom Supermercados, Sergio Cuberos. / L. O.

El negocio creció con rapidez. Cuberos compré algunos supermercados a Alcopi, una cadena que llegó a tener 90 establecimientos en Málaga, luego adquirió otros en Sevilla, y también a Agustín Aguilar en Ronda o a Carrefour. En 1990 se constituyó Maskom como tal, con un crecimiento sostenido que continuó en el siglo XXI con la compra en 2013 a la compra de los supermercados de Cayetano y Euromarket en Fuengirola y Marbella.

La única cadena de supermercados 100% malagueña

Maskom quedó así como la única de propiedad enteramente malagueña superviviente en el competitivo sector de la distribución (cabe recordar que a finales de los 70 había en Málaga 29 cadenas malagueñas de supermercados y era necesario unir intereses y crear asociaciones). Así fueron naciendo DAMA (Detallista de Alimentación de Málaga), Grudasur (Grupo de Distribución del Sur) y CMD Central de Compras. Maskom es además uno de los impulsores y accionistas de Euromadi, una central de compras con 128 asociados en España que hace posible, por ejemplo, tener una marca blanca propia con la que poder competir.

Ofertas de compra que no se aceptaron en su día

La emblemática Maskom cuenta actualmente con una red de 54 supermercados, una facturación de 143 millones de euros (es una de las empresas que más factura de la provincia) y un equipo de unos 950 profesionales. Cuberos, que está próximo a cumplir 70 años, ha contado en alguna ocasión que la cadena recibió en su momento diveras ofertas de compra (Supersol, Caprabo) que él nunca atendió, enamorado como estaba de su trabajo.

El supermecado de Maskom en la barriada malagueña de Campanillas. / L. O.

Sin embargo, según explican fuentes del sector comercial, con el paso de los años la empresa malagueña ha valorado la necesidad de ganar dimensión para afrontar nuevos retos de crecimiento (la consecución de una nueva plataforma logística en Málaga, por ejemplo), lo que ha propiciado el acuerdo con el Grupo Mas, que tiene origen sevillano y que ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 740 millones de euros, más de 200 establecimientos y una plantilla de 4.600 empleados.

Las 58 tiendas de Maskom y sus 950 empleados se integrarán en su estructura, dando lugar a una compañía resultante que rozará los 900 millones de euros de facturación conjunta, con más de 250 supermercados y dando empleo a más de 5.600 profesionales.

Un grupo 100% andaluz con la integración de Mas y Maskom

Ambas compañías "unen sus fuerzas" para conformar un gran grupo de distribución de capital 100% andaluz en el sur de España que se quiere consolidar como "un motor económico y social".

Según han comentado a este periódico fuentes del sector, el grupo resultante será liderado por Mas que, al contar con mayor tamaño y facturación, tendrá por tanto una participación mayoritaria y, por consiguiente, el peso decisorio en el devenir de la compañía. Sergio Cuberos pasará a entrar en el consejo de administración de la empresa, pero el cargo de CEO corresponderá al Grupo Mas.

El rol de Cuberos, hasta ahora CEO de Maskom, en el nuevo grupo seguirá siendo "activo", ya que estará presente en el consejo, aunque lógicamente ya no tendrá el protagonismo en la toma de decisiones.