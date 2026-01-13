Universidad
Medicina de la UMA implanta una metodología docente basada en la IA para fortalecer el pensamiento crítico
En la asignatura 'Enfermedades del Aparato Circulatorio y Respiratorio', la UMA integra la IA para que los estudiantes evalúen la información generada, identificando imprecisiones y ofreciendo soluciones
El Departamento de Medicina y Dermatología de la Universidad de Málaga (UMA) ha puesto en marcha este curso una innovadora metodología docente basada en Inteligencia Artificial (IA) aplicada al análisis crítico de casos clínicos, con el objetivo de reforzar el aprendizaje del alumnado y promover un uso responsable de estas herramientas en la práctica médica. Así lo ha dado a conocer la UMA en un comunicado, en el que detallan que la iniciativa se ha implantado por primera vez en la asignatura 'Enfermedades del Aparato Circulatorio y Respiratorio', incorporando una dinámica de aprendizaje en la que el alumnado trabaja casos clínicos integrando los contenidos impartidos en las clases magistrales con las respuestas generadas por aplicaciones de IA como ChatGPT o Gemini.
A diferencia de enfoques centrados en obtener respuestas rápidas, este método pone el énfasis en que el estudiante evalúe críticamente la información ofrecida por estas herramientas. Así, el alumnado debe identificar errores, imprecisiones o recomendaciones incompletas, justificando por qué pueden ser incorrectas desde el punto de vista clínico y científico, y finalmente proponer una alternativa razonada fundamentada en los conocimientos adquiridos durante la asignatura.
Evitar el sesgo de automatización
Según explican desde el Departamento, el propósito central de esta innovación docente es fomentar el pensamiento crítico, consolidar el razonamiento clínico y prevenir el llamado "sesgo de automatización", es decir, la tendencia a aceptar sin cuestionamiento las recomendaciones generadas por sistemas automatizados.
La actividad ha sido valorada por el alumnado, por la utilidad que aporta este enfoque a la hora de mejorar su capacidad de análisis, interpretar la evidencia y tomar decisiones clínicas con rigor, especialmente en un contexto donde el uso de IA en el ámbito sanitario será cada vez más frecuente.
Con esta iniciativa, el Departamento de Medicina y Dermatología refuerza su compromiso con la innovación docente, la formación de profesionales capaces de integrar nuevas tecnologías de forma segura y crítica, sin olvidar la incorporación de competencias clave para la medicina del presente y del futuro.
