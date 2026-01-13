Un médico recibe un puñetazo y varias patadas mientras atendía a una paciente en el Hospital Regional de Málaga

Nueva agresión contra un profesional sanitario en Málaga. En esta ocasión, la víctima ha sido un médico del servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario que recibió un puñetazo en el pecho y varias patadas por parte de la paciente a la que atendía.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles 7 de enero. El médico fue llamado por el equipo de triaje de Enfermería para valorar a una paciente que presentaba síntomas de crisis de ansiedad y se encontraba bastante agitada.

Al acercarse a preguntarle cómo estaba, esta le propinó un puñetazo en el pecho. Le lanzó también varias patadas, que pudo esquivar, pero que provocaron daños en el mobiliario y el equipamiento sanitario de la consulta.

Daño al mobiliario

“Le lanzó de frente una patada que, afortunadamente, no le alcanzó. Pero volvió a repetirla y esta sí alcanzó la mesa donde se encontraban los compañeros de Enfermería. Golpeó la mesa y tiró los ordenadores”, ha detallado Jorge Palacios, delegado del Sindicato Médico de Málaga (SMM) en el Hospital Regional de Málaga.

La situación concluyó con la intervención de los vigilantes de seguridad del hospital, que expulsaron a la paciente de las instalaciones y aseguraron que la agresora no regresara.

Denuncia en comisaría

Según ha informado el SMM, el facultativo se encuentra físicamente bien y cursó la Comunicación de Accidente de Trabajo e Incidente (CATI) a su jefa de servicio y está pendiente denunciar a la agresora en comisaría. Tras el incidente, el médico se tomó unos momentos para recuperarse de la situación y se mantuvo en su puesto de trabajo hasta que finalizó su turno.

Ante este nuevo caso de violencia, los médicos se han concentrado esta mañana, durante quince minutos, en la entrada del pabellón B del Hospital Regional para denunciar la agresión y demostrar su repulsa hacia la misma.

Se trata de la segunda agresión a un facultativo que se produce en la provincia de Málaga en este 2026. “Una situación que sigue incrementándose en los últimos años y que este sindicato viene denunciando con tolerancia cero, aunque con la esperanza de que en los próximos meses no se produzcan más agresiones, ya que la Junta de Andalucía no ha tomado medidas contundentes al respecto”, han señalado en un comunicado.

Más seguridad

En el caso del Hospital Regional, Palacios ha señalado que sería necesario contratar más efectivos de seguridad, ya que se trata de un centro “muy grande” y tienen que recorrer “mucha distancia”, lo que impide que en muchas ocasiones lleguen a tiempo.

Asimismo, ha querido hacer un llamamiento a la población, a la que pide respeto hacia la profesión. “Nosotros no somos los responsables directos de muchas de las cosas que le llevan a frustraciones, a situaciones de incomodidad y que lo vierten sobre la persona que lo va a atender”, ha subrayado el delegado SMM, que ha incidido “que nosotros estamos para ayudar”.

En 2025 se produjeron 57 agresiones a médicos en la provincia de Málaga, según el registro que lleva el propio SMM, 26 más que en el año 2024. Del total, el 18% fueron físicas y las principales víctimas médicas de Atención Primaria.