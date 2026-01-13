Nieves Prieto, médica de familia de Málaga: "Cuando se combina alcohol con antiinflamatorios, se incrementa la tensión arterial"

Una misma situación se repite con entre la ciudadanía en general cuando sufren una dolencia pero tienen pensado tomar alcohol: ¿Deben beber alguna de estas bebidas si se han tomado un medicamento o pueden tener problemas de salud o efectos adversos? Una situación que ha querido despejar Nieves Prieto, médica de familia del centro de salud Nueva Málaga.

"Cuando se combina un medicamento con sustancias tóxicas como el alcohol, muchas veces se incrementan o se disminuyen los efectos de alguna de las dos sustancias", ha asegurado la profesional en el programa 'Salud Ahora' de Canal Málaga.

Por ello, ha afirmado que es importante no combinar alcohol y medicación para que el fármaco haga su efecto correctamente y evitar así que se produzca cualquier complicación o consecuencia indeseada.

Los efectos adversos de la mezcla de alcohol y medicamentos

"En el caso de los medicamentos, especialmente los antiinflamatorios, se produce un efecto adverso que es que se incrementa la tensión arterial", ha asegurado al respecto la médica malagueña.

Una situación que también se produce con los analgésicos, de los que ha asegurado sobre su combinación con alcohol: "Puede aumentar o disminuir la eficacia que tienen".

Recomendación sobre cómo tomar los medicamentos

Por ello, ha recomendado que, cuando se vaya a tomar un medicamento, sin importar si es de toma única o forma parte de un tratamiento crónico, se evite consumir este tipo de bebidas.

"La recomendación es que se haga sin consumo de alcohol asociado, y nunca se retrase el consumo del medicamento por la ingesta alcohólica", ha concluido la profesional.