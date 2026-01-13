El parque de Málaga considerado una isla blanca en mitad de la sierra: en sus crestas anidan buitres, águilas y halcones

Una isla de piedra blanca en mitad de la sierra. Así es uno de los mayores tesoros naturales de la provincia de Málaga, un paraje de 478 hectáreas declarado Paraje Natural Protegido en 1989 por la riqueza de su entorno, flora y fauna.

Este enclave situado en el municipio de Casares es el Paraje Natural Sierra Crestellina, un empinado peñón de calizas jurásicas que se alza a modo de atalaya sobre areniscas del Valle del Genal.

Sierra Crestellina, la pequeña isla blanca de Málaga

Un lugar que cuenta con una gran singularidad con respecto al resto de terrenos, pues se presenta como una pequeña isla blanca de rocas calizas que resalta sobre las montañas oscuras y de suelo ácido que la rodean, conformando un paisaje de impresionante belleza.

Así, Sierra Crestellina constituye, junto con el macizo de la Sierra de utrera, los únicos enclaves calizos de toda la zona, en los que predominan el color gris plomizo de esta piedra.

Sierra Crestellina, tesoro natural de Málaga / Diputación de Málaga

Aves rapaces presentes en la sierra malagueña

Un entorno que debe su nombre a su aspecto más característico, las crestas inaccesibles que conforman sus cimas y que han sido elegidas por todo tipo de aves rapaces para anidar.

En su hilera de cumbres repletas de impresionantes cortados, es común encontrar a buitres leonados, águilas perdiceras, reales y calzadas, halcones peregrinos y una amplia variedad de aves que le han hecho ser declarada Zona de Especial Protección de las Aves.

El resto de fauna en Sierra Crestellina

De hecho, Sierra Crestellina alberga uno de los tres únicos núcleos de reproducción de los buitres leonados de toda Málaga.

El resto de la fauna que presenta se centra en un reducido número de especies debido a su dificultad de acceso, como la cabra montesa o el meloncillo, una de las especies más pintorescas del lugar, así como pequeños anfibios.

Sierra Crestellina, tesoro natural de Málaga / Diputación de Málaga

Además, por este paraje natural pasa el arroyo de la Albarrá, cuyo caudal se reduce en verano, y se puede encontrar como una amplia flora, con protagonismo de especies mediterráneas, como la retama y la jara, y otras autóctonas, como el palmito.

De igual modo, en su límite con Sierra Bermeja, se encuentra el Monte del Duque, en el que se pueden contemplar bosques de encinas, alcornoques y quejigos.

Restos del Neolítico en la sierra de Málaga

Pero la importancia de este lugar no se ciñe únicamente a su riqueza natural, sino también a su patrimonio histórico, pues alberga restos hallados en su Cueva de la Virgen que datan de 3.500 años atrás, lo que muestra su trascendencia en la colonización y aprovechamiento humano de estos terrenos durante el Neolítico.

Así, Sierra Crestellina fue usada durante su historia como lugar de caza, pastoreo y para cultivos en sus zonas de menor altitud, mientras que en sus pendientes más suaves se instalaron distintos pobladores que dejaron huellas de su pasado.

Sierra Crestellina, tesoro natural de Málaga / Diputación de Málaga

En la actualidad, la visita a esta sierra pasa por el sendero señalizado como Crestellina Natural, que permite acceder al mirador del Castillón o de la Cosalba, desde el que se pueden disfrutar de unas vistas privilegiadas del pueblo de Casares y la riqueza natural de su entorno.