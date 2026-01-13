Así es el proyecto de Sierra Blanca Estate para la regeneración de El Bulto en Málaga

Sierra Blanca Estate, que finalmente se adjudicó el concurso para la transformación de la zona de El Bulto, ha presentado con un vídeo publicado en sus perfiles oficiales de comunicación su propuesta para la regeneración urbana de este entorno, un proyecto que aspira a reformar este barrio de la capital, uno de los históricamente más deprimidos pero ahora en una ubicación privilegiada, "desde un enfoque social, arquitectónico y medioambiental", con la vivienda protegida y su integración en el entorno como ejes centrales. La iniciativa plantea una intervención “pensada para la ciudad”, según la promoora, que combina nuevas viviendas, equipamientos públicos y un edificio emblemático: otra torre, de 23 plantas, diseñada por el prestigioso estudio de Zaha Hadid Architects.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga adjudicó este mes de diciembre el diseño técnico del proyecto, un ámbito clave del litoral oeste de la ciudad. Se trata de una operación urbanística inédita en Málaga, ya que por primera vez se incorpora la figura del agente urbanizador, un mecanismo que permitirá a un promotor asumir la ejecución del planeamiento bajo supervisión municipal. La propuesta ganadora finalmente fue la presentada por Sierra Blanca Estate (promotora también de las torres de lujo de La Térmica) frente a otras dos alternativas que competían en el concurso convocado por el Ayuntamiento: José Seguí y Urbania.

Propuesta de Sierra Blanca para la regeneración del Bulto / L.O / LMA_EXTERNAS

Uno de los pilares de la propuesta es el desarrollo de 80 viviendas de protección oficial (VPO), concebidas como una herramienta para garantizar el acceso a una vivienda digna y favorecer la diversidad social en un entorno estratégico de la ciudad. Desde la promotora subrayan que la vivienda protegida "no es un elemento accesorio, sino el núcleo del proyecto de regeneración".

Un edificio icónico de Zaha Hadid Architects

El proyecto incluye la construcción de un edificio singular, diseñado por Zaha Hadid Architects, que aspira a convertirse en una referencia arquitectónica internacional y en un nuevo hito urbano para Málaga. La propuesta busca combinar innovación formal con funcionalidad, integrándose en el paisaje urbano sin renunciar a una identidad contemporánea. De uso residencial, con una altura de planta baja + 22 que "se desplaza progresivamente conforme aumenta su altura hacia el Este dentro de la parcela edificable". Tendrá capacidad para 153 viviendas.

Asimismo, se proyectan dos edificaciones de planta baja + 9 con capacidad para 40 VPO en ambos casos.

Sierra Blanca propone una regeneración en dos fases, teniendo en cuenta el trazado del Ferrocarril del Puerto que va en superficie y que se pretende soterrar. Así, en una segunda fase, ejecutado ya el soterramiento, se acometería la ordenación definitiva.

La regeneración de El Bulto contempla la preservación y puesta en valor de las zonas verdes existentes, reforzando la relación entre naturaleza, arquitectura y bienestar. Además, el proyecto incorpora criterios específicos para respetar las vistas y las condiciones de las viviendas colindantes, con el objetivo de minimizar el impacto y mejorar la convivencia con el entorno ya consolidado.

Un nuevo Cottolengo y más equipamientos para el barrio

En el ámbito social y asistencial, la propuesta incluye la construcción de un nuevo Cottolengo, adaptado a las necesidades actuales y futuras. La promotora asegura que cuentan con un acuerdo firmado el 17 de noviembre de 2023 con el Obispado de Málaga, la Fundación Canónica 'Casa del Sagrado Corazón de Málaga' y Euro Andalucía Eventos S.A (Sierra Blanca) para reubicar esta institución en una parcela en la esquina con la calle Orfila y el Paseo Antonio Machado. Además, recoge el compromiso de que "no se producirá la desocupación y demolición de la actual casa de acogida hasta que no se haya construido el nuevo edificio de tal manera que su traslado se realizará sin el cierre temporal de dicha institución benéfica".

Del mismo modo, plantea la remodelación del campo de fútbol existente, que verá mejoradas sus instalaciones para consolidarse como un equipamiento deportivo de referencia en el barrio.

A ello se suma la creación de nuevos equipamientos deportivos, concebidos como espacios para la convivencia vecinal, la salud y la cohesión social, reforzando el carácter comunitario de la intervención.

Con este proyecto, Sierra Blanca Estate defiende un modelo de "urbanismo responsable", orientado a generar valor a largo plazo desde la arquitectura, el impacto social y la mejora de la calidad de vida. La compañía destaca que la regeneración urbana “no es solo construir”, sino integrar, cuidar y crear oportunidades reales para la ciudad y sus vecinos.