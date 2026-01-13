Comercio
Telepizza abrirá a final de enero un nuevo local en la calle Nuestra Señora de Los Clarines de Málaga
Cuenta con 160 metros cuadrados de superficie y casi 90 metros cuadrados de terraza y dará servicio a toda la zona de Mifaflores, Fuente Olletas, Centro y Ciudad Jardín
La cadena Telepizza abrirá a finales de este mes de enero un nuevo establecimiento en Málaga capital situado junto a la barriada de Miraflores de los Ángeles. El local está situado en la calle Nuestra Señora de los Clarines y cuenta con 160 metros cuadrados de superficie y casi 90 metros cuadrados de terraza. La operación de alquiler, firmada el pasado mes de diciembre, ha sido gestionada por la consultora Eurobienes.
"Tenemos que hacer unas obras de reforma y acondicionamiento del local para instalar los hornos y el mobiliario. Es un lugar idóneo y queremos hacer organizar algo bonito para la inauguración", explica a este periódico el responsable de Telepizza en Málaga, David Medina.
El desembarco de Telepizza junto a Miraflores va acompañado del cierre del local que esta cadena tenía hasta ahora en la zona de Fuente Olletas debido al fin del contrato del alquiler del local y a la negativa de la propiedad a renovarlo.
Presencia de Telepizza en Málaga
La cadena va a contar por tanto en la capital malagueña con establecimientos en Teatinos, El Torcal, Campanillas y ahora Miraflores de los Ángeles. El nuevo Telepizza de la calle Nuestra Señora de los Clarines dará así servicio a toda la zona de Mifaflores, Fuente Olletas, Centro y Ciudad Jardín.
En la provincia, Telepizza tiene también negocios en Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Fuengirola, Cártama, Benalmádena, Vélez-Málaga, Estepona y Marbella.
Telepizza, una historia de casi 40 años
Telepizza, que abrió su primera tienda en 1987 en el madrileño barrio del Pilar, forma parte del grupo internacional Food Delivery Brands, que opera las marcas Telepizza, Pizza Hut, Jeno’s Pizza y Apache Pizza en siete mercados.
Cuenta con unas 1.400 tiendas en el mercado de Iberia y en Latinoamérica. En España, Telepizza tiene 720 establecimientos. La compañía tiene en marcha un plan de expansión que pone el foco en aumentar su capilaridad en localidades de alrededor de 25.000 habitantes para estar aún más cerca de sus clientes.
