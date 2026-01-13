De la Torre estudia si el Ayuntamiento puede opinar sobre las esculturas gigantes del Puerto de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha abierto la puerta a que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la instalación de las esculturas gigantes de Neptuno y Venus que está previsto colocar en la entrada del Puerto, aunque ha subrayado que se trata de un asunto “difícil y delicado” y que antes es necesario determinar si el Consistorio tiene autoridad y obligación legal para hacerlo.

“Le he pedido a la delegada de Urbanismo y al gerente, en la reunión que celebramos el sábado por la mañana, ver si tenemos autoridad y obligación de opinar sobre el tema de las esculturas gigantes que quieren instalar en la entrada del Puerto”, explicó el regidor. En este sentido, precisó que cuando se trata de actuaciones vinculadas a obras estrictamente portuarias, el Ayuntamiento no tiene margen de intervención, pero sí podría hacerlo si la actuación es de carácter ornamental. “Cuando es un tema en el puerto con obras portuarias, no ha lugar para nuestra opinión. Pero si es ornamental, podemos hacerlo”, señaló.

Tema opinable que hay que analizar

De la Torre reconoció que la instalación de las esculturas proyectadas por el artista Ginés Serrán es “un tema opinable” y que genera posiciones encontradas. “Puede haber gente que le encante el tema”, afirmó, aunque insistió en la necesidad de analizar con detalle la propuesta antes de fijar una postura. En este sentido, apuntó que es necesario conocer aspectos concretos del proyecto. “Tengo que profundizar y ver si va sobre el basamento o sobre el suelo y si trasladan las columnatas”, indicó.

El alcalde insistió en que cualquier posicionamiento municipal debe hacerse con rigor. “Es un tema difícil y delicado. Lo primero es ver si tenemos obligación de opinar con seriedad y rigor”, recalcó.

Ginés Serrán, con su escultura de Neptuno / G. S.

Polémica creciente sobre las esculturas gigantes

Las declaraciones del alcalde se producen en un contexto de creciente contestación a la instalación de las esculturas. No sólo la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo se ha posicionado en contra del proyecto, sino que además circula un manifiesto en la plataforma Change.org en el que se anima a la ciudadanía a mostrar su rechazo a la intervención.

El texto critica que el conjunto escultórico responde a “un criterio estético pseudoclasicista y de una monumentalidad ampulosa y anacrónica” y denuncia la falta de transparencia en el proceso, al haberse conocido la actuación una vez firmado el contrato de comodato entre el autor y la Autoridad Portuaria.

Asimismo, sostiene que la instalación no responde a una funcionalidad portuaria, sino a fines ornamentales y simbólicos en un espacio público incluido en la zonificación del Plan Especial del Puerto, por lo que estaría sujeta a licencia municipal y a la autorización de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, trámites que, según el manifiesto, no se habrían cumplido.