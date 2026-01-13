Tromboembolismo pulmonar grave: el Clínico de Málaga mejora la supervivencia con un protocolo pionero

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, conocido como El Clínico, ha puesto en marcha un nuevo protocolo para la atención urgente del tromboembolismo pulmonar (TEP) que ha logrado reducir de forma significativa la mortalidad asociada a esta patología. Se trata del primer centro de la provincia en implantar este procedimiento y uno de los pioneros a nivel andaluz, lo que lo sitúa como hospital de referencia en este ámbito.

El procedimiento, bautizado como ‘Código TEP’, lleva un año en funcionamiento y ya ha demostrado resultado clínicos “muy favorables”, que han sido presentado este martes en las I Jornadas Multidisciplinares TEP agudo ‘Avanzando en las nuevas terapias percutáneas’, celebradas en el salón de actos del hospital.

“El tromboembolismo pulmonar realmente es algo muy sencillo: es un trombo que se produce, generalmente en la pierna, se desplaza hacia el pulmón y se impacta en la arteria pulmonar y, por tanto, produce una sobrecarga del corazón derecho”, ha explicado el cardiólogo José Gómez Doblas, responsable del Área del Corazón del Hospital Clínico.

Tal y como destaca el centro en un comunicado, el tromboembolismo pulmonar es una patología “potencialmente mortal” que requiere un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido y coordinado entre diferentes especialidades, ya que se trata de una enfermedad tiempo-dependiente en la que cada minuto resulta determinante.

Coordinación entre servicios

Por ese motivo, el Hospital Clínico decidió desarrollar este nuevo protocolo específico y multidisciplinar que permite que todos los servicios implicados estén coordinados para que el paciente pueda ser atendido lo antes posible, de manera similar a lo que ocurre con el ´Código Ictus’ o ‘Código Infarto’.

El ‘Código TEP’ integra a los servicios de Urgencias, Radiología, Medicina Intensiva, Cardiología, Neumología y Cirugía Cardíaca, lo que facilita la toma de decisiones de forma ágil y basada en el riesgo individual de cada paciente.

Tratamientos avanzados

Además, el protocolo posibilita que se puedan aplicar de forma segura tratamientos avanzados como la trombectomía mecánica, indicada en pacientes con tromboembolismo pulmonar grave. “Utiliza un catéter de grandes dimensiones, que se avanza a nivel de la arteria pulmonar del paciente, y permite aspirar de forma mecánica el trombo que se extrae fuera del paciente”, ha detallado el doctor Francesco Costa, cardiólogo de la Unidad Hemodinámica del Hospital Clínico y uno de los profesionales especializados en esta técnica.

Recreación de una trombectomía mecánica / L.O.

“Muchos de los tromboembolismos son de bajo riesgo y, afortunadamente, solo con anticoagulación se pueden tratar. Pero hay un porcentaje —que son los pacientes que nosotros queremos tratar—, que son los pacientes de muy alto riesgo que no responden a los tratamientos farmacológicos anticoagulantes, y para los que esta solución, que ahora tenemos disponible en el Hospital Clínico, nos permite darle una muy buena respuesta y con una mejoría clínica realmente impresionante”, ha subrayado el doctor Doblas, que ha destacado que estos tratamientos percutáneos no requieren cirugías.

Resultados del programa

En cuanto a los resultados del programa, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, se ha tratado a un total de 32 pacientes, con una edad media de 55 años. Aunque casi el 60% de los casos debutaron con una situación de extrema gravedad —incluyendo paradas cardiacas recuperadas y síncopes—, desde el centro destacan que los resultados han sido “especialmente satisfactorios”, ya que se ha alcanzado una supervivencia global del 94%.

En concreto, la supervivencia en los pacientes de alto riesgo fue del 85%, mientras que en los grupos de riesgo intermedio y bajo se situó en el 100%. Asimismo, el centro precisa que las complicaciones hemorrágicas registradas fueron limitadas y manejadas con éxito, y que la mediana de estancia en la UCI fue de solo tres días.

“Lo que hemos visto en este año es que se produce unos resultados de un alto éxito de extracción de este tipo de trombo y con una mejoría clínica de nuestros pacientes que, si no, no tendrían una alternativa viable”, ha resaltado el doctor Doblas.

Formar a otros profesionales

Ante los buenos resultados obtenidos, el Hospital Clínico se encargará de formar a otros hospitales para que puedan implantar este modelo asistencial y ofrecer esta respuesta terapéutica “de la forma más rápida y coordinada posible”, como ha apuntado el jefe de cardiología. “Lo que sabemos es que estos pacientes mejoran más cuando se tratan de forma multidisciplinar y también con equipos expertos que tienen experiencia, que es la que aportamos desde este centro”, ha añadido.

Por su parte, Francisco Tembury, jefe de servicio de Urgencias del Hospital Clínico, ha señalado que no son pacientes fáciles de diagnosticar, lo que hace imprescindible que los profesionales mantengan un alto nivel de sospecha clínica . “Nuestro papel es pensar que pacientes pueden tener esta enfermedad, detectarlo y diagnosticar”, ha explicado el especialista, que ha remarcado que, gracias a la implantación de este protocolo y a las nuevas técnicas, mejora notablemente la expectativa de estos pacientes de alto riesgo.

“La experiencia inicial confirma que el Código TEP mejora la atención a pacientes con tromboembolismo pulmonar grave, reduciendo la mortalidad, aumentando la seguridad y optimizando los recursos hospitalarios disponibles", ha concuido el director gerente del complejo hospitalario, Jesús Fernández Galán, durante la inauguración de las jornadas.