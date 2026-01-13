Vecinos protestan por los próximos cambios en la rotonda de la Comisaría

Convocados por las asociaciones de vecinos Proyecto Carranque y Corazones del Carmen, alrededor de 60 vecinos se concentraron este martes en la plaza de Manuel Azaña para mostrar su oposición al plan, anunciado como piloto por el Área de Movilidad, que quiere poner en marcha este mismo mes en la rotonda de la Comisaría y su entorno.

Entre los lemas que corearon los concentrados se pudieron escuchar «No queremos ratoneras» y «alcalde, escucha, los barrios están en lucha».

Como explicó este periódico, la intención del Ayuntamiento es la de trasladar dos paradas de la EMT de la avenida de Blas Infante a la avenida de Andalucía para agilizar el tráfico.

Además, incluye la prohibición de utilizar la rotonda en sentido de la circulación desde la avenida de Andalucía o tomar la curva a la izquierda hacia la avenida de la Virgen de la Cabeza, lo que obligará al conductor a adentrarse unos metros en Carranque para poder girar, usando los túneles bajo la glorieta.

José Rivero, dirigente vecinal, en un momento de su intervención en la plaza de Manuel Azaña. / A.V.

Vecinos y partidos

José Rivero, responsable de la Asociación de Vecinos Corazones del Carmen, recordó que «en 30 años, aquí no se ha ejecutado ninguna mejora, y casualmente, creemos que por el regalito que nuestro alcalde hace para el CaixaForum, parece que ahora sí, y perderemos 300 aparcamientos». Rivero remarcó que el motivo principal de la protesta «es que nos cortan el acceso principal a nuestro domicilio».

Por su parte Juan Carlos Campoy, al frente de la asociación vecinal Proyecto Carranque, criticó el que el Ayuntamiento no le comunicara la remodelación. Además, subrayó que los vecinos ya viven «un aumento del tráfico» en el entorno, «y esta medida nos va a traer más tráfico (...) y nos va a dificultar tanto la entrada como la salida de la barriada por ciertas zonas».

Concejales del grupo socialista y de Con Málaga apoyaron a los vecinos. / Álex Zea

Por su parte el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, criticó los atascos que sufrirán los vecinos por haberse hecho el plan «sin ningún tipo de consenso», al tiempo que negó que sea un proyecto piloto: «lo quieren dejar de forma definitiva».

En la misma línea, la coportavoz del grupo Con Málaga, Toni Morillas, reclamó al equipo de gobierno «que se cuenten con los vecinos y las vecinas para abordar una reordenación del tráfico en uno de los principales redistribuidores del tráfico de Málaga». La concejala manifestó tener «poca confianza» en que el proyecto sea piloto y no permanente.