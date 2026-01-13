Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia en las aulas: casi 9 de cada diez profesores de Málaga alertan de un aumento de las agresiones

USTEA avisa del deterioro global de la profesión docente y señala, tras estudiar las encuestas realizadas, que solo el 37,6% del profesorado en Málaga califica su trabajo como “digno”

Estudiantes de instituto en el interior de un aula.

Ignacio A. Castillo

Málaga

Crece la violencia en el ámbito escolar. Y no es una percepción de una minoría. Al contrario. Un macroestudio estatal realizado por el sindiccato educativo USTEA y la organización sindical estatal STES revela las causas del creciente malestar de los docentes. El informe, basado en encuestas realizadas en noviembre de 2025 a profesorado de la enseñanza pública no universitaria, dibuja un escenario de deterioro de la convivencia en los centros educativos de Málaga, hasta el punto de que el 88,7% de los docentes malagueños afirma percibir un incremento de agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, por encima de la media estatal (83,1%).

Este balence coincide con el sondeo presentado por CSIF Málaga hace solo unos días, con el que dibujaba un panorama de convivencia escolar desolador: más del 71% del profesorado percibe un clima problemático en el aula, con episodios repetidos de faltas de respeto, amenazas y, en algunos casos, agresiones verbales físicas. La encuesta también refleja una sensación extendida de desprotección y de falta de respaldo institucional.

Un clima de aula “conflictivo” para el 86% del profesorado en Málaga

Según los datos difundidos por los sindicatos, el 86% del profesorado encuestado en Málaga valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, frente al 82,6% a nivel estatal. Para USTEA, estos indicadores reflejan una tendencia “preocupante” que dificulta el desarrollo normal de la labor docente.

El estudio también apunta a un incremento de las tensiones con el entorno familiar del alumnado: el 80,6% del profesorado de Málaga está de acuerdo con que aumentan las agresiones verbales y/o físicas por parte de las familias, un dato superior al promedio estatal (76,6%).

USTEA advierte de que este contexto impacta de forma directa en la salud laboral: “Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones u ofensas, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales”, señalan. El sindicato añade que la normalización de estas conductas estaría provocando un desgaste profesional y un aumento de las bajas laborales.

Ratios, burocracia y falta de recursos: el malestar estructural del profesorado

Además de la convivencia, el informe subraya problemas de base que, según el profesorado, agravan la situación diaria:

  • Ratios elevadas: el 95,7% del profesorado de Málaga discrepa de que las ratios actuales permitan atender adecuadamente a un alumnado cada vez más diverso (media estatal: 91,8%).
  • Burocracia excesiva: el 97,8% considera la carga burocrática asfixiante y perjudicial (media estatal: 95,7%).

USTEA denuncia que este volumen de trámites “devora” tiempo que debería dedicarse a preparar clases y acompañar al alumnado.

Falta de respaldo y salarios: casi el 92% no se siente apoyado por la Administración

El estudio refleja también una sensación de desvalorización profesional:

  • Familias: el 49,4% del profesorado de Málaga cree que las familias no valoran su trabajo (Estado: 46,2%).
  • Administración: el 92,4% afirma que la Administración no le respalda lo suficiente (Estado: 85,8%).

En el apartado salarial, las cifras son igualmente contundentes:

  • 96,2% considera que el sueldo no se ha revalorizado conforme al IPC (Estado: 91,8%).
  • 93% cree que el salario docente actual no es adecuado (Estado: 88,3%).

Como conclusión, USTEA avisa del deterioro global de la profesión: solo el 37,6% del profesorado en Málaga califica su trabajo como “digno”, frente al 56,6% estatal. El sindicato alerta de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar condiciones laborales, salariales y de convivencia, el sistema público afronta un riesgo real de escasez de profesorado, con especial impacto en Secundaria y Formación Profesional.

