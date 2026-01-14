Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años

El impacto del cambio climático sobre la costa andaluza será significativo en las próximas décadas, según los estudios elaborados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC).

Los informes advierten de que el aumento del nivel medio del mar podría provocar la desaparición total de hasta 33 playas en Andalucía, con una especial incidencia en la Costa del Sol y en el litoral occidental de Cádiz. En el caso de Málaga, el escenario contempla la posible pérdida de hasta 13 playas en menos de 75 años.

Los modelos analizados proyectan que de aquí a 2050 se perderán entre 5 y 25 metros de playa seca en buena parte del litoral andaluz, siendo la Costa del Sol el tramo más afectado. A más largo plazo, la situación se agrava en función del tipo de playa y de la composición de sus sedimentos.

Playa de la Misericordia. / Gregorio Marrero

En este sentido, las playas abiertas, con sedimento fino y una mayor profundidad de cierre, figuran entre las más vulnerables. En los escenarios más extremos, podrían registrar retrocesos permanentes de hasta 65 metros en el año 2100.

En la Costa del Sol, el listado de playas amenazadas es amplio. El estudio señala a Torre del Mar y Valle Niza (Vélez-Málaga); La Caleta, El Candado y La Misericordia (Málaga capital); El Faro y Río Verde (Marbella); Los Álamos y El Bajondillo (Torremolinos); Santa Ana (Benalmádena); Los Boliches-Gaviotas y Carvajal (Fuengirola); y Butibamba (Mijas).

El informe de la Junta sitúa en situación crítica principalmente a las provincias de Málaga y Cádiz, debido a la magnitud de los retrocesos previstos en sus tramos costeros.

Las playas más vulnerables

Según los especialistas, los volúmenes de arena potencialmente perdidos guardan una relación directa con la longitud de cada playa.

Entre las más vulnerables del litoral malagueño figuran Río Verde, Artola, Los Boliches, Carvajal, Campo de Golf, Guadalhorce y La Caleta, especialmente en los escenarios climáticos más extremos.

Doñaña

Los estudios autonómicos también alertan de una importante pérdida de sedimentos en varias playas de la provincia de Huelva, muchas de ellas con alto valor medioambiental.

Matalascañas perderá un total de 12,5 millones de metros cúbicos de arena. / La Opinión

Entre los casos más destacados figura Matalascañas, en el entorno de Doñana, donde se estima una pérdida de alrededor de 12,5 millones de metros cúbicos de arena. A esta situación se suma la playa de Castilla (Almonte), con una merma calculada de 7,8 millones de metros cúbicos, y la playa de Levante (El Puerto), que podría reducirse en 6,4 millones.