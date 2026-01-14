Urbanismo
El Ayuntamiento de Málaga incumple su propia normativa al no pasar la ITE de su sede desde 2008
Tras el desprendimiento del falso techo en las oficinas de los sindicatos, Con Málaga critica que el Consistorio mantenga "abandonado" el edificio desde hace casi dos décadas, con reparaciones puntuales y chapuceras
La sede del Ayuntamiento de Málaga llevaría casi dos décadas sin superar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), un trámite municipal obligatorio que tienen que pasar todos los edificios de más de 50 años de la ciudad para comprobar cuál es su estado de conservación. Así lo ha denunciado este miércoles el grupo municipal de Con Málaga, que ha hecho pública una respuesta oficial de la Gerencia Municipal de Urbanismo tras el desprendimiento registrado el pasado 5 de enero del falso techo de escayola de las oficinas de los sindicatos, en la última planta del inmueble, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Según la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, la casa consistorial lleva 17 años sin superar esta inspección técnica, según la información facilitada por el propio Ayuntamiento: actualmente, el inmueble cuenta con dos informes desfavorables de la ITE y no la pasa desde el año 2008, por lo que el expediente continúa en trámite tras casi dos décadas, a pesar de que en los informes técnicos se señala la necesidad urgente de reparar las cubiertas para evitar filtraciones, además de otras actuaciones derivadas del mal estado general del edificio. Una obras que, sin embargo, no se han ejecutado.
De este modo, el Ayuntamiento incumpliría la normativa que obliga a ejecutar a los propietarios particulares y comunidades de vecinos.
Reparaciones chapuceras
Morillas ha criticado que “el alcalde mantiene abandonado el edificio desde hace 17 años, limitándose a actuaciones puntuales y reparaciones chapuceras”, sin acometer una rehabilitación integral que permita superar la inspección con un informe favorable. En este sentido, ha señalado la doble vara de medir del Ayuntamiento, que exige a los edificios privados de más de 50 años de antigüedad pasar la ITE y realizar las obras necesarias, mientras incumple su propia normativa en la sede consistorial.
A juicio de la portavoz de la coalición, el estado de conservación de la casa consistorial es "claramente deficiente", con numerosos desperfectos en dependencias interiores, fachadas exteriores y cubiertas. Entre los problemas más graves, Morillas ha hecho referencia, precisamente, a la caída del falso techo en el ático, donde se ubican las oficinas de los sindicatos, como CSIF, a causa de filtraciones de agua.
Filtraciones de agua
Según el informe realizado por los Bomberos, tras una primera inspección de los daños, se observó que se había caído un trozo del falso techo de escayola de 2,5 metros cuadrados. Realizaron una inspección de la zona de la cubierta, tanto por el interior como por el exterior, sin que se encontrara peligro de caída de la misma, aunque sí se detectó agua cayendo a la zona del falso techo, siendo esta afectación la posible causa de la caída del mismo, según el mismo informe.
Por todo ello, Toni Morillas ha insistido en que la sede del Ayuntamiento necesita una rehabilitación integral, y no simples parches, para situarla “en condiciones óptimas y a la altura de lo que representa: uno de los monumentos más bellos y emblemáticos de la ciudad de Málaga”.
