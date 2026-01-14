Un asador familiar en Málaga con más de 40 años de historia escondido en el interior de una casa: "Mucha gente no lo conoce"

En el interior de una casa del barrio malagueño de Arroyo de los Ángeles, se encuentra uno de los mejores asadores de todo el territorio, con más de 40 años de especialización en carnes a la brasa.

"Tenemos una selección de cortes de carne tiernos y jugosos, cocinados en nuestra barbacoa con auténtico carbón de encina para resaltar su sabor natural", señalan desde el restaurante La Casamata, un establecimiento instalado en una antigua casa mata que abrió sus puertas en 1984.

Uno de los mejores asadores de Málaga

Un negocio cuya experiencia trabajando con carnes de calidad les ha hecho consolidarse como uno de los mejores asadores de Málaga, lo que les hizo asistir en 2024 al Campeonato de Maestros Parrilleros celebrado en Zarautz representando a la provincia malagueña.

"Hay mucha gente de Málaga que todavía no conoce este asador que está dentro de una casa", señalan sus propios comensales, que destacan los distintos cortes de carne y vinos que se pueden disfrutar en este restaurante familiar situado en la calle Alcalde Ronquillo número 11.

Selección de carnes especiales

Así, en sus dos salones y su terraza, La Casamata ofrece una amplia variedad de carnes especiales, como la 'Selección Casamata', con "las mejores piezas", la 'Asturiana', criada en las montañas de Asturias, la 'Vasca Premium', "criada en pequeñas ganaderías" o la 'Avileña Ibérica', con "sabor profundo, auténtico y grasa amarilla".

Además, los clientes pueden degustar platos de pollo como sus pinchitos, alitas o brochetas; o su carne de cerdo en chuleta, solomillo, costilla y secreto ibérico de bellota.

En su carta también destaca su entrecot de ternera de angus de grano, la presa ibérica de bellota, el solomillo de vaca o las entrañas de angus.

Una amplia carta en este restaurante de Málaga

A estos se suman sus chuletillas de cordero lechal y sus codornices; sus ensaladas, revueltos, chorizos, morcillas, chistorras de buey, verduras y croquetas, y uno de sus principales reclamos: sus tablas de quesos y patés.

"En el año 1991 decidimos unir las raíces de Marruecos a nuestra cultura, por lo que añadimos a la carta comida árabe como el cuscús, la pastela, pinchitos de cordero y nuestro té moruno", señalan desde este negocio que, a pesar de los años, mantiene su "esencia" y su búsqueda constante por ofrecer la mayor calidad a su clientela.