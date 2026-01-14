El Ayuntamiento de Málaga interviene en las esculturas gigantes del Puerto: solo estarán seis meses junto a la plaza de la Marina

La Autoridad Portuaria de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga han acordado que el conjunto escultórico “Las columnas del mar”, del artista Ginés Serrán Pagán, se instale en los accesos al Puerto desde la Plaza de la Marina solo de forma temporal y durante seis meses. Así lo recoge un comunicado de prensa del Puerto de Málaga, que responde así a las “diversas conversaciones” entre ambas instituciones iniciadas por la polémica surgida en los últimos días por la decisión portuaria de instalar dos esculturas de Neptuno y Venus de más de 8 metros de altura junto a la plaza de la Marina.

Según la decisión adoptada, una vez transcurrido ese plazo de seis meses, las piezas serán desmontadas y trasladadas a “una ubicación consensuada” que tenga menor impacto dentro del Puerto de Málaga, promotora de este proyecto.

Críticas al proyecto y polémica internacional

El anuncio llega después de varios días de críticas intensas al proyecto, que prevé la colocación de esculturas monumentales en un punto especialmente visible del frente portuario y junto al Centro Histórico de Málaga. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha sido una de las instituciones más contundentes en su rechazo, al considerar que el conjunto alteraría de forma discutible la imagen urbana y simbólica del Puerto y que su implantación no se sometió a consulta con las entidades culturales ni con el propio Ayuntamiento. A la oposición institucional se sumó también una campaña ciudadana de recogida de firmas.

La dimensión de la polémica se hizo internacional este miércoles tras publicarse un artículo en el diario británico The Times, que comparaba la estética de las figuras con “superhéroes de cómic” y recogía tanto las críticas de la Academia como la respuesta del autor, Ginés Serrán. Este, por su parte, defiende que su propuesta contiene referencias locales, como una red de pesca y el sol, y que, con el tiempo, podría convertirse en un icono de la ciudad.

Solución temporal

En ese contexto, el acuerdo de limitar la instalación a una exposición temporal de seis meses conecta con la vía planteada públicamente por el alcalde, Francisco de la Torre, que ya había apuntado que, por tratarse de un enclave “muy visible”, cabía estudiar un formato de exhibición provisional. Ahora, la Autoridad Portuaria de Málaga concreta esa solución: seis meses de exposición y, después, retirada y reubicación en un emplazamiento pactado.