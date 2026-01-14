El catedrático de la UMA Pablo Lara recibe el Premio de Educación y Docencia Médica 2025

El catedrático de Medicina de la Universidad de Málaga Pablo Lara, que durante 12 años fue decano de la Facultad de la UMA y presidente de la Conferencia Nacional de Decanos, ha recibido el Premio de Educación y Docencia Médica 2025, que otorga la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme).

El galardón se entregó este pasado martes, en una ceremonia celebrada en la sede de la Academia, en Madrid coincidiendo con la solemne sesión de apertura del nuevo curso académico 2026, y donde se dieron otros premios relacionados con la profesión. El objetivo de este certamen es reconocer públicamente la labor, la entrega, el trabajo y la trayectoria de los profesionales de la medicina española, así como de aquellos que se dedican a darle visibilidad. La candidatura a este premio se presentó desde la Conferencia Nacional de Decanas/os de Facultades de Medicina, ha indicado desde la UMA en un comunicado.

José Pablo Lara Muñoz (Pablo Lara) es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (1981-87) y catedrático de Fisiología de la UMA desde 2017. Toda su docencia universitaria la ha realizado en la Universidad de Málaga desde sus inicios. Ha co-dirigido 12 tesis doctorales, ha dirigido tres cátedras y ha encabezado una actividad investigadora desarrollada por completo en el ámbito de la Neurociencia, concretamente en el estudio del control de las funciones vegetativas y cognitivas.

Gestión académica

En cuanto a su actividad en la gestión académica de la Facultad de la UMA, puede destacarse su participación en la implantación del Título de Graduado en Medicina, de la figura de Tutor Clínico, del Programa de Doctorado de Biomedicina, Investigación Traslacional y nuevas Tecnologías en Salud, en las actuaciones conjuntas con departamentos y Rectorado para la promoción de profesorado o en la obtención del Sello Internacional de Calidad de la Federación Mundial de Educación Médica y el fomento del humanismo en los estudios y la responsabilidad social.

Desde la Conferencia Nacional de Decanas/os de Facultades de Medicina Españolas ha dirigido líneas de trabajo para mejorar la calidad de la docencia y la promoción del profesorado, organizando --como presidente-- 16 asambleas de la Conferencia y coordinado el trabajo de su Comisión Permanente.

Ha participado en numerosos grupos de trabajo con la Secretaría General de Universidades del Ministerio, con la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (Aneca).

Entre otras actuaciones destacadas están la creación del Procedimiento de Acreditación para la Obtención del Sello Internacional de Calidad de la Federación Mundial de Educación Médica para las universidades españolas; y gestiones y negociaciones para las subvenciones del Ministerio de Sanidad al Grado de Medicina con una dotación total de 102 millones de euros.

También modificación de los criterios de acreditación del Programa Academia de la Aneca, implantación de la figura de profesorado permanente vinculado a nivel nacional, la promoción de la figura de profesorado ayudante doctor vinculado o el reconocimiento de la actividad asistencial en los procesos de acreditación de profesorado universitario; participación en la Comisión Evaluatoria del Examen de Acceso a la Formación Sanitaria Especializada en las 7 últimas ediciones y miembro del Grupo de Trabajo del Ministerio de Análisis de resultados del examen MIR.

Categorías de los premios Ranme

Estos premios englobaban varias distinciones, repartidas en las categorías de: Premio (ex aequo) de Docencia y Educación Médica (Pablo Lara y Joaquín García-Están); premio de investigación médica básica (Jesús Reine); premio de investigación médica traslacional (José Manuel Fernández-Real); premio de investigación médica clínica (Manuel Durán); premio de medicina general y familia (Juan Solera); premio (ex aequo) de información, comunicación y difusión de la salud (Mónica Lalanda y EFE Salud), premio nacional de licenciado en Medicina (Pablo Bermejo) y tres premios nacionales de Doctorado. También se otorgó el Premio de la Real Academia, que ha recaído en Antonio Pérez Martínez, jefe de Hematoncología Pediátrica de La Paz), y que conlleva el ingreso en la institución.