Nuevo descubrimiento en Málaga: un medicamento común podría frenar el asma grave

Un equipo de investigadores de Málaga ha dado un paso importante en la lucha contra el asma al descubrir que un medicamento ya conocido y de uso habitual podría ser mucho más útil de lo que se pensaba y ayudar también a frenar los casos más graves de esta enfermedad respiratoria.

Este estudio internacional, liderado desde la ciudad por científicos de Ibima Plataforma Bionand, el Hospital Regional Universitario de Málaga y la Universidad de Málaga, abre nuevas posibles vías de tratamiento del asma, una patología que afecta a millones de personas en todo el mundo. El trabajo ha sido publicado por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) y plantea un cambio relevante en la forma de entender y tratar esta enfermedad.

En concreto, la investigación pone el foco en una clase de medicamentos inhalados llamados anticolinérgicos o antagonistas muscarínicos de acción prolongada (LAMA, por sus siglas en inglés). Unos fármacos que, hasta ahora, habían sido utilizados principalmente para el tratamiento de la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Otros efectos

“Tradicionalmente, se han considerado solo como broncodilatadores, es decir, medicamentos que ayudan a respirar mejor abriendo las vías respiratorias. Pero ahora sabemos que también tienen efectos antiinflamatorios y pueden prevenir el deterioro del tejido pulmonar”, explica el investigador senior y responsable del grupo de Enfermedades Alérgicas de Ibima Plataforma Bionand, Ibon Eguíluz, que ha dirigido la investigación con la participación destacada de María José Torres Jaén, ambos profesionales del Hospital Regional de Málaga.

Según explican desde Ibima, estos hallazgos son especialmente importantes para personas con asma difícil de controlar, ya que los LAMA podrían convertirse en una “herramienta esencial” dentro del tratamiento habitual, incluso antes de recurrir a otras opciones más costosas como los medicamentos biológicos.

Revisión de casos reales

El trabajo se basa en una amplia revisión de estudios clínicos y datos reales, que han permitido confirmar que estos medicamentos no solo mejoran la función pulmonar y reducen las crisis asmáticas, sino que también presentan “un buen perfil de seguridad”.

En este sentido, los investigadores destacan que este avance "consolida" el papel de los LAMA dentro de las recomendaciones clínicas internacionales y abre nuevas vías de investigación hacia una medicina más eficaz y adaptada a cada paciente.

Nueva opción "clave"

Desde Ibima recuerdan que el asma es una enfermedad compleja y diversa: no todos los pacientes responden igual a los tratamientos habituales, como los corticoides inhalados o los broncodilatadores de acción prolongada.

¿Qué relación tienen el asma y la alergia? / L.O.

Por ese motivo, para quienes siguen sufriendo crisis o no logran un control adecuado de su enfermedad, este nuevo estudio coloca a los LAMA como “una opción terapéutica clave”, que evita tener que acudir a tratamientos más avanzados.

Perfiles concretos

Los resultados del estudio sugieren que los LAMA podrían ser especialmente útiles en perfiles concretos de pacientes. Por ejemplo, en personas de edad avanzada, ya que con el paso del tiempo aumentan ciertas conexiones nerviosas en los pulmones que hacen que estos fármacos sean más eficaces.

También podrían ser de gran ayuda en pacientes con una producción excesiva de mucosidad o en aquellos cuyas crisis asmáticas se desencadenan con frecuencia por infecciones virales, donde se ha observado una mejor respuesta al tratamiento.

Además, se han identificado beneficios en pacientes con patrones específicos de obstrucción en las vías respiratorias centrales, así como en personas con asma no alérgica, un subtipo que habitualmente responde peor a las terapias convencionales.

“Identificar qué pacientes se benefician más de los LAMA nos acerca a un tratamiento mucho más efectivo y personalizado”, explica la doctora Jaén. “Este conocimiento nos permitirá optimizar las terapias, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y, potencialmente, retrasar la necesidad de fármacos biológicos en algunos casos”, ha añadido la investigadora.

Ante este nuevo escenario, los investigadores subrayan la necesidad de avanzar hacia una medicina más personalizada, adaptada a las características individuales de cada persona.