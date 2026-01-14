Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Exigimos la inmediata paralización de las esculturas del puerto, es una permanente imagen grotesca"

Representantes de la sociedad civil malagueña aseguran que su intención es que no se instalen las esculturas del puerto, ni siquiera seis meses: "con ese tamaño y esa estética, parecen más bien la entrada a un parque temático"

Representantes de la sociedad civil malagueña leen el manifiesto en contra de las esculturas del puerto

Representantes de la sociedad civil malagueña leen el manifiesto en contra de las esculturas del puerto / Álex Zea

Gloria Pérez

Tras conocer el comunicado lanzado por el ayuntamiento y el Puerto de Málaga este miercóles en el que se reduce a seis meses la temporalidad del polémico conjunto escultórico “Las columnas del mar”, del artista Ginés Serrán Pagán, representantes de la sociedad civil se han movilizado para mostrar su desacuerdo con las partes mediante una declaración institucional donde han recalcado que lo que se transmite es una imagen "grotesca" de una capital referente por su cultura.

El encuentro lo han protagonizado portavoces de la Real Academia Malagueña de las Ciencias, el Ateneo de Málaga, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales y la Sociedad Económica de Amigos del País. "Por favor, hagan hincapié en que esto es a título individual de los ciudadanos y ciudadanas", han insistido. El manifiesto leído por Salvador Moreno Peralta pone en duda la transparencia de lo pactado entre el autor y el consistorio: "Exigimos la inmediata paralización y el sometimiento a información de licencia".

MLG 14-01-2025.-Lectura del manifiesto en contra del montaje de las estatuas de más de ocho metros de un Neptuno y una Venus en la entrada del puerto de la ciudad, donde las principales instituciones cultuales malagueñas han realizado una declaración conjunta para movilizar a la ciudadanía y al resto de colectivos para impedir dicha instalación

Rocío Camacho, presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en el Ateneo de Málaga / Álex Zea / LMA

Rosario Camacho, presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, ha destacado que la sociedad "no estaba dormida" y que ha bastado este movimiento "para que la sociedad entera se encuentre manifestándose". La también catedrática ha asegurado que la colocación de esas esculturas "con ese tamaño y esa estética, parecen más bien la entrada a un parque temático".

Ocho metros: Venus y Neptuno

Las instituciones presentes coinciden en que la imagen de Málaga como capital cultural es "incuestionable". En tono casi de enfado, Peralta ha recalcado que "nadie va en contra de del señor Serrano", pero que la ciudadanía ha conocido la colocación de las estatuas "por un periódico". "Uno de los sitios más maravillosos que tiene Málaga es la entrada al puerto. Van a impedir la visión, le vamos a ver la entrepierna a Neptuno", insiste el arquitecto y catedrático, que prosigue haciendo hincapié en la amplísima representación de la sociedad malagueña de diversas condiciones políticas, y de personas de fuera de ella, que se manifiestan en contra de este grupo escultórico.

Peanas sobre las que se levantarán las esculturas gigantes de Neptuno y Venus, de la entrada del puerto de la ciudad

Peanas sobre las que se prevé levantar las esculturas gigantes de Neptuno y Venus, de la entrada del puerto de la ciudad / Álex Zea

The Times

A respuesta de uno de los periodistas presentes en el acto, ha sido debate la "extrañeza" que genera el currículum del escultor donde, según Rosario Camacho, dice ser un antropólogo y también artista "que pinta". "Para ser escultor hace falta una formación y él llega muy rápidamente. Es estupendo, pero nos resulta extraño", insiste la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. "¿Usted sabe que hoy en TheTimes está esta historia?", ha proferido un civil del público al mismo periodista. "Hoy en Londres todo el mundo que lea TheTimes ve algo espantoso", insiste.

Noticias relacionadas y más

Los representantes han ratificado su desacuerdo y han hecho un llamamiento a la recogida de firmas a través de la plataforma Change.org contra el proyecto, que, a las 14.30 horas, va camino de las 1.300 firmas.

Málaga bate su récord de vacunación contra la gripe: más de 344.000 personas inmunizadas

El tren litoral a Marbella "es viable", según el Gobierno

El parque de Málaga donde nace uno de los pinsapares más singulares del mundo: con más de mil hectáreas de vegetación y senderos

"Exigimos la inmediata paralización de las esculturas del puerto, es una permanente imagen grotesca"

Retiran el muro del solar de la calle Victoria donde se construirán VPO y un nuevo vial hacia Lagunillas

Once circuitos deportivos recorrerán todas las comarcas de Málaga con más de 200 pruebas

Inundaciones en el Guadalhorce: el Gobierno sostiene que la presa de Cerro Blanco debe hacerla la Junta

La cadena malagueña Soho Boutique vende los 17 hoteles de su sello vacacional Moon Dreams para centrarse en el ámbito urbano
