Inundaciones en el Guadalhorce: el Gobierno sostiene que la presa de Cerro Blanco debe hacerla la Junta

Aunque se abre a colaborar, el subdelegado insiste en que las competencias son autonómicas y que la obra declarada de interés estatal es un pequeño azud que no previene las avenidas del río Guadalhorce

Inundación en la barriada de Doña Ana en la Estación de Cártama por la crecida del Guadalhorce

Inundación en la barriada de Doña Ana en la Estación de Cártama por la crecida del Guadalhorce / Álex Zea

Cristóbal G. Montilla

Cristóbal G. Montilla

Málaga

La búsqueda de soluciones a las inundaciones en el Valle del Guadalhorce sigue generando nuevas posturas y reivindicaciones en el debate político. Unos días después de que alcaldes de esta comarca malagueña exigieran la construcción de la presa de Cerro Blanco al Gobierno o de que la Junta de Andalucía pidiera priorizarla entre las dos administraciones, el subdelegado en Málaga del Ejecutivo nacional, el socialista Javier Salas, se ha pronunciado en otra dirección y ha atribuido al Gobierno andaluz del PP las competencias para hacer esta infraestructura.

Sobre todo, Salas desvinculó al Estado de un hipotético liderazgo en la ejecución de esta obra hidráulica y solo se limitó a ofrecer la colaboración estatal a la administración autonómica para construirla en el Río Grande, como medida encaminada a prevenir las avenidas en época de lluvias.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, defiende que la presa de Cerro Blanco para prevenir inundaciones en el Guadalhorce debe construirla la Junta de Andalucía.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, defiende que la presa de Cerro Blanco para prevenir inundaciones en el Guadalhorce debe construirla la Junta de Andalucía. / L. O.

Un pequeño azud

Incluso, Salas ha abierto una nueva ventana para aclarar que la actuación que ahora se le está pidiendo al Gobierno no es la misma que, hace tres décadas, fue declarada de interés general por el Estado. Es más, el subdelegado defendió que no se trataba de una gran presa como la que ahora se quiere impulsar, sino de una pequeña y, más concretamente, de un azud: "Realmente, el proyecto que había recogido en el Plan Hidrológico Nacional era una especie de azud para recoger agua en Cerro Blanco, pero no para prevenir avenidas, sino para recoger agua y mandarla a la planta potabilizadora del Atabal".

Y, en este punto, el subdelegado insistió en que "era un pequeño proyecto para agua potable, no para prevenir avenidas"; y recordó que "ese proyecto se abandonó en su momento, sobre todo por oposición de los alcaldes de la zona, oposición medioambiental y lo que se previó es mejorar un pequeño azud que existe ya en el entorno". "Y ese proyecto se estaba reelaborando para hacer una mejora de unas zonas del entorno para hacer esa función muy pequeña, solo eso", agregó.

Competencia de la Junta

Al situar esta responsabilidad en el tejado de la administración autonómica, Salas no hizo concesiones y se pronunció en estos términos: "En cuanto a la prevención de avenidas, quiero recordar que las competencias de agua son de la Junta de Andalucía y en este caso, como en otro, siempre mira al Gobierno de España, porque tiene una incompetencia absoluta a la hora de acometer sus responsabilidades".

Cuando volvió a reiterar que "esa responsabilidad es de la Junta de Andalucía", el subdelegado indicó que "lo que dice el Partido Popular, o reclama que debería ser, lo pueden hacer perfectamente ellos porque además es de su competencia". "Es competencia de la Junta el asunto de Cerro Blanco, las competencias en aguas en la provincia de Málaga son competencias de la Junta y, por tanto, ellos tienen competencia absoluta para hacer cualquier actuación que estimen oportuna dentro de ese ámbito", enfatizó.

El delegado de Agricultura de la Junta, Fernando Fernández, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, este miércoles en zonas afectadas por las últimas inundaciones.

El delegado de Agricultura de la Junta, Fernando Fernández, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, la semana pasada en zonas afectadas por las últimas inundaciones. / L. O.

Dispuestos a colaborar

Llegado a este punto y tras las preguntas de los periodistas sobre una hipotética implicación del Gobierno central en la obra, Salas templó un poco su discurso y dijo que no significa que el Gobierno de España no vaya a colaborar si la Junta de Andalucía decidiera construir una presa allí, como están reclamando alcaldes de la zona tras las últimas inundaciones, y que "por falta de recursos por parte del Gobierno de España" no va a dejar de hacerse.

"En ese caso, la Junta de Andalucía, tendría que hacer el estudio, ver qué necesita hacer y, evidentemente, desde el Gobierno de España no habría ningún problema en hablar con ellos y en determinar de qué forma podríamos ayudar y colaborar; pero, como digo, es competencia de la Junta y también la Junta es la que niega nuevos recursos para la provincia de Málaga, 1.170 millones de euros anuales aparte de la quita de la deuda", agregó con un último matiz más político que le afeaba a Juanma Moreno el rechazo al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Precisamente, al estudio para la presa de Cerro Blanco se refirió hace unos días el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Fernando Fernández, cuando propuso al Gobierno central priorizar juntos la construcción de la infraestructura para prevenir daños en el futuro. “Es un proyecto que debemos poner en la primera línea de prioridades en la gestión de las infraestructuras hídricas de la provincia; la Junta de Andalucía, en los presupuestos para 2026, ya contempla una importante partida para llevar a cabo el estudio de viabilidad y el estudio de alternativas que esperamos concluir este mismo año”, recalcó el delegado de Agricultura.

Inundaciones en el Guadalhorce: el Gobierno sostiene que la presa de Cerro Blanco debe hacerla la Junta

Inundaciones en el Guadalhorce: el Gobierno sostiene que la presa de Cerro Blanco debe hacerla la Junta

Operación contra la ciberdelincuencia en Cártama: 15.000 euros en iPhones y engaños telefónicos al descubierto

El Ayuntamiento de Málaga interviene en las esculturas gigantes del Puerto: solo estarán seis meses junto a la plaza de la Marina

