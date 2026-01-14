Trenes
Un hombre salta a las vías en María Zambrano y corta la circulación del tren Cercanías de Málaga
El incidente obligó a intervenir a la Policía mientras el servicio estuvo interrumpido
En una hora de mucha afluencia de viajeros, pasadas las tres de la tarde, las personas que se disponían a subir al tren de Cercanías en el centro de Málaga este miércoles no pudieron acceder a este medio de transporte, a causa del incidente protagonizado por un hombre de unos 50 años de edad. Este individuo había saltado a las vías en la estación María Zambrano y obligó a cortar la circulación del Cercanías de Málaga durante, aproximadamente, media hora.
Intervención policial
Tras recibirse el aviso de varios ciudadanos, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para desalojar de las vías del tren a este hombre, que se encontraba en buen estado.
Así se puso fin a un contratiempo que alteró la rutina diaria de cientos de personas. Fue a las 15.09 minutos cuando la megafonía de la estación Málaga Centro Alameda empezó a informar de que se había interrumpido la circulación de los trenes. Y, por ejemplo, los viajeros no pudieron salir en el de las 15.10 minutos en dirección a Fuengirola, porque el tren no había podido seguir su recorrido en la estación María Zambrano.
Y, según informaron fuentes de Adif, la circulación estuvo interrumpida hasta las 15.35 horas, por la presencia de este individuo en el túnel que comunica las estaciones María Zambrano y Málaga Centro Alameda. Entonces, se restableció el servicio y fue volviendo progresivamente a la normalidad.
