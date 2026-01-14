Málaga acogerá en marzo el foro europeo eMobility Expo World, con 6.000 asistentes y 12 millones de impacto económico

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, han presentado este miércoles el foro eMobility Expo World Congress-MOW 2026, un evento europeo sobre movilidad sostenible. Tras dos ediciones en Valencia, el congreso llega a Andalucía para "analizar y definir el futuro de la movilidad", y reunirá en Málaga del 10 al 11 de marzo de 2026 a más de 200 firmas expositoras y a más de 6.000 profesionales y directivos del sector.

El foro tendrá un impacto económico de unos 12 millones de euros y una proyección mediática internacional estimada en 38 millones.

Se trata del "encuentro de referencia europeo en movilidad sostenible, autónoma, electrificada, conectada y segura" que consolida a Andalucía como "destino congresual de referencia", han destacado ambos consejeros en Sevilla durante la presentación. Este foro tiene como objetivo "impulsar la transformación del sector hacia un modelo más inteligente, eficiente y respetuoso con el medio ambiente".

Con más de 370 expertos y ponentes internacionales en el foro, Arturo Bernal ha subrayado que Andalucía "no solo acoge grandes eventos, sino que acoge los grandes debates del futuro".

"Por tanto nos consolidamos como plataforma internacional para la innovación, la industria sostenible y la movilidad del siglo XXI", ha expuesto.

Bernal ha recalcado que Andalucía se convertirá en "una plataforma de oportunidades para conectar talento andaluz con los grandes retos internacionales".

Grandes debates de futuro

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha subrayado que "la Andalucía líder que estamos construyendo entre todos quiere ser punto de encuentro de los grandes debates y el futuro de la movilidad es uno de ellos".

"Andalucía tiene una industria de automoción muy reseñable a veces no siempre suficientemente conocida de componentes importantes" con exponentes como Horse, antes Renault, Valeo en Martos, vehículos de última milla como Scoobic, nuevos actores de movilidad conectada como Dekra en Málaga o la llegada de un nuevo fabricante de vehículos a Linares, entre otros ejemplos, ha explicado.

El nuevo laboratorio de cibe seguridad de la empresa alemana Dekra en el PTA de Málaga. / Gregorio Marrero

Además, Paradela ha agregado que "Andalucía forma parte de la Alianza Europea de Regiones con Automoción, foro en el que viene haciendo oír su voz en los debates a nivel europeo sobre posibles soluciones en torno a la neutralidad tecnológica".

Un debate, en torno al cual la comunidad andaluza "tiene mucho que aportar" por su apuesta por nuevos vectores energéticos como los biocombustibles, el hidrógeno verde o los combustibles sostenibles para aviación (SAF), que se suma a una política de apoyo a la cadena de valor de la industria de la automoción.

Movilidad e industria

Esta tercera edición del eMobility Expo World Congres cuenta con un "fuerte respaldo institucional" y, además, se alía con el MOW-The new Mobility Order in the World, "el foro de mayor influencia sobre la industria, para impulsar la región como polo de digitalización y movilidad del sur de Europa".

Así, expertos y directivos de la Comisión Europea, Boeing, FreeNowsad, Blablacar, F1, Vueling, Formula E, Renault o Stellantis, entre otros, "definirán la hoja de ruta de la movilidad sostenible, autónoma, electrificada, conectada y segura".