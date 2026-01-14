Málaga bate su récord de vacunación contra la gripe: más de 344.000 personas inmunizadas

Málaga ha alcanzado un nuevo récord histórico de vacunación contra la gripe al superar las 344.000 personas inmunizadas en la actual campaña 2025-2026, la cifra más alta registrada hasta la fecha en la provincia. Aunque la campaña todavía no ha concluido, los datos ya superan el máximo alcanzado en la temporada 2022-2023, lo que refleja una mayor concienciación de los malagueños sobre la importancia de protegerse frente a este virus.

No obstante, el récord no se limita al ámbito provincial. A nivel andaluz, la campaña de vacunación también ha marcado un máximo histórico, según ha anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha asegurado estar “muy satisfecho” con estos datos.

Desde que comenzó la campaña de vacunación el pasado 30 de septiembre, un total de 1.903.244 personas han recibido la vacuna antigripal en Andalucía, superando así el récord de 1.902.719 registrado en la campaña 2022-2023.

Se rompe la tendencia

En el caso de Málaga, desde que arrancó la temporada de inmunización se han vacunado 344.756 personas frente a la gripe. Hasta ahora, la mayor cifra se había alcanzado también en la campaña de 2022-2023, cuando se vacunaron 341.597 personas.

Tras ese máximo, la provincia encadenó dos años consecutivos de descenso en la vacunación —con 324.304 personas vacunadas en la temporada 2023-2024 y 308.314 en la de 2024-2025—, una tendencia que se ha revertido de forma notable en la campaña de este año.

A pesar de los buenos resultados de la vacunación, el consejero ha recordado que la campaña sigue abierta porque el riesgo de contagio de gripe y otras infecciones respiratorias agudas (IRA) sigue siendo alto. De hecho, ha señalado que “las tasas de incidencia nos sitúan aún en niveles epidémicos”.

Sube la incidencia

Aunque la tasa de síndrome gripal sigue descendiendo —pasando de 37,8 de la primera semana del año a 32,4 en la semana pasada—; la tasa de incidencia de las IRA ha crecido. En la semana de Reyes se registraron 307,7 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 286,2 casos de la semana de Año Nuevo.

En Málaga se ha producido un escenario similar: la tasa de gripe ha bajado a 28,5 casos por 100.000 habitantes —frente a los 35,4 casos de la semana anterior— y la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas ha aumentado de 227,1 casos por cada 100.00 habitantes a 254.

Agradecimiento a los profesionales

El consejero ha aprovechado la ocasión para agradecer a los profesionales sanitarios, especialmente a los de Enfermería, “sus esfuerzos para que la mayor parte de la población diana esté protegida frente a los virus respiratorios” gracias a la vacuna frente a la gripe, la covid-19, que ha recibido ya un total de 772.741 andaluces, y la inmunización de 43.832 bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, lo que supone el 94,6% de la población diana.

En Málaga, 7.715 menores de seis meses han sido inmunizados frente al VRS, lo que supone que se ha alcanzado una cobertura del 92%.

Finalmente, Antonio Sanz, que ha subrayado que “la vacuna es eficaz, segura y gratuita”, ha insistido en que las personas pertenecientes a algunos de los grupos diana (niños de 6 a 59 meses, mayores de 60 años, menores de 60 años con patologías previas, embarazadas y profesionales sanitarios y sociosanitarios) están todavía a tiempo de vacunarse. Deben pedir cita por los canales habituales (Salud Responde o en su centro de salud) o acudir a algunos de los centros habilitados para la vacunación sin cita este miércoles.

En el día de hoy, se han habilitado 79 puntos de vacunación sin cita en Málaga, de los que 64 tienen horario de tarde. En su conjunto, en Andalucía se han establecido 357 puntos.