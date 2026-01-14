Bajo de seguimiento en Málaga de la primera jornada de huelga de médicos de Atención Primaria

La lucha por un Estatuto Propia continúa. Málaga afronta este miércoles su primera huelga de médicos de 2026, aunque en esta ocasión solo están convocados los profesionales de Atención Primaria. La primera jornada de paro, que se prolonga hasta mañana 15 de enero, ha tenido un apoyo reducido en la provincia.

Según la Consejería de Sanidad, el seguimiento ha sido del 3,45%; mientras que el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP), que es quien convoca la huelga, lo cifra en torno al 10%.

En otras comunidades como Madrid, Cataluña, Asturias, Galicia, País Vasco, Comunidad Valencia, Murcia y Navarra, la huelga ha adquirido una dimensión más amplia, al incluir también a los médicos y facultativos de los hospitales, que estaban convocados por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

El objetivo es el mismo para todos: mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad para sustituir al actual, que lleva vigente desde el año 2003.

Cuarta huelga

Es el mismo motivo por el se llevaron a cabo las otras tres huelgas nacionales médicas de 2025 (la última de cuatro días), que fueron convocadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico de Andalucía (SMA), que en esta ocasión no se ha adherido a la convocatoria, aunque sí la apoya.

“Consideramos que es un momento clave para que el colectivo médico reclamemos mejoras y se corrijan los déficits que tiene la normativa actual, padecidos durante muchos años y que tanto han perjudicado a los profesionales médicos de la sanidad pública en todas y cada una de las comunidades autónomas de España”, ha destacado el SMP en un comunicado.

Seguimiento dispar

En cuanto al seguimiento de la huelga, reconocen que ha sido “muy dispar” dependiendo de las circunstancias y los mínimos establecidos, habiendo tenido bastante repercusión en las CCAA donde los sindicatos autonómicos han convocado y organizado la protesta de forma activa.

En el caso de Andalucía, el seguimiento se ha concentrado mayoritariamente en las áreas urbanas y metropolitanas, “dado que en las zonas rurales la mayoría de los médicos han sido nombrados para los servicios mínimos”.

Aun así, Carmen González Uceda, vocal de médico de familia del SMP, ha asegurado que están “contentos” y ha recordado que esta lucha es “una carrera de fondo”.

Más movilizaciones

“Sabemos que no va a ser fácil porque es cambiar una legislación y cambiar también la organización del sistema sanitario público para dar respuesta a las reivindicaciones que estamos haciendo”, ha resaltado la profesional, que ha advertido que vendrán más movilizaciones.

Asimismo, desde el SMP critican que desde la Consejería de Salud andaluza no les hayan citado para negociar las reivindicaciones planteadas que pudieran obtener una solución pactada en nuestra comunidad autónoma.

“Se han limitado a hacer declaraciones dirigidas al Ministerio de Sanidad pero los profesionales médicos de Atención Primaria entendemos que en Andalucía hay margen de mejora, sobre todo en los temas retributivos y organizativos de la actividad médica en Atención Primaria. Seguimos esperando un gesto de buena voluntad y escucha”, han señalado en el comunicado.