Málaga y Torremolinos contarán con una red de aguas regeneradas para el riego de instalaciones

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), impulsa las obras necesarias que permitirán aprovechar el agua regenerada en la estación depuradora del Guadalhorce para el riego de zonas verdes, tanto públicas como privadas, de la zona oeste de la ciudad, distrito Churriana, y la localidad malagueña de Torremolinos.

El proyecto para el aprovechamiento de aguas regeneradas incluye la ampliación de la capacidad de tratamiento terciario existente en la EDAR Guadalhorce mediante una optimización de las infraestructuras de filtrado para, a partir de dos nuevas estaciones de bombeo, poder transportar el agua regenerada a través de una red de distribución de 10,3 kilómetros de tuberías, de los que 9,1 se ejecutarán a través de este contrato quedando pendiente el resto que afecta a sectores aún no desarrollados o pendientes de tramitación.

Separación de redes pluviales y residuales

Este plan está estructurado en 16 grandes ámbitos, entre los que se encuentran tanto el relativo a incrementar la capacidad de producción y transporte de agua regenerada en las depuradoras y la mejora de la separación de redes de saneamiento como el previsto para mejorar el drenaje de aguas pluviales de la ciudad en periodos de lluvias.

Se complementará con la separación de redes pluviales y residuales en la Carretera de Guadalmar desde el parque empresarial Villa Rosa hasta la estación de bombeo Pascal en el marco de la remodelación de todo el sistema de saneamiento que se está ejecutando en Guadalmar. Dado que ambos proyectos (aguas regeneradas y separación de redes) tienen afectaciones comunes en el tramo de Villa Rosa, se han unificado en un mismo contrato para agilizar plazos y reducir costes.

En este sentido, se va a dar prioridad a la construcción de un tramo que permitirá solucionar la rotura de dos conducciones de saneamiento que se produjo por la crecida del río Guadalhorce tras las intensas lluvias del último fin de semana de diciembre.

En esta solución se ha estado trabajando para que los trabajos puedan comenzar de forma inmediata en este punto.

Conducción principal y ramales

Esta nueva infraestructura estará compuesta por una conducción principal de 3.647 metros de longitud que discurrirá bajo la avenida de Velázquez y la carretera MA-21, desde la que partirán cinco ramales secundarios que suman 4.459 metros (3.240 en esta licitación) para llegar a instalaciones de gran consumo de distintos sectores como el parque del Campamento Benítez o el proyectado en Arraijanal, el Parador de Málaga Golf, la Academia del Málaga Club de Fútbol o el Ayuntamiento de Torremolinos.

En paralelo, también está prevista una tubería independiente de 2.278 metros para el suministro de agua de calidad especial, ultrafiltrada, al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para otros usos.

En total, se estima que estos futuros usuarios necesitan casi dos hectómetros cúbicos de agua al año, con lo que la creación de esta infraestructura contribuirá a preservar otros recursos hídricos existentes.

Así, con la ejecución de este proyecto se podrán preservar unos 700.000 metros cúbicos al año que actualmente se extraen del acuífero del Bajo Guadalhorce que se destinarán al abastecimiento, así como otros 625.000 m3/año que el municipio de Torremolinos obtiene del acuífero de la Sierra de Mijas para riego, además de posibilitar el suministro de agua regenerada a zonas verdes de nuevos desarrollos de ambos municipios.

Dos hectómetros cúbicos anuales

Además de esta red, también está previsto aprovechar la ejecución de las obras para acometer la renovación de la red de abastecimiento de agua potable que compartiría trazado con la tubería troncal de aguas regeneradas.

Presupuesto y financiación

El proyecto tiene un presupuesto de 5.526.601,72 euros (IVA excluido), aunque la partida para infraestructuras de agua regenerada y, por tanto, la que es objeto de convenio actualmente es de 3.808.868,47 euros (4.052.875,07 euros incluyendo los ramales pendientes). Según los convenios de financiación, está previsto que, una vez descontadas las aportaciones de los usuarios privados, cada una de las tres administraciones financie 746.115,9 euros.

Estas obras están incluidas en el plan de inversiones de Emasa, que contempla más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto total estimado de 100,3 millones de euros.

Esta actuación está ligada a sendos convenios de financiación suscritos con la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, a los que se suman otros de futuros usuarios del sector privado. Así, el conjunto de estas actuaciones ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas formada por PTOC y UC10. El contrato ha sido formalizado con un presupuesto de 6.541.129,1 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses. Una vez formalizado el contrato, en los próximos días está previsto el inicio de las obras.