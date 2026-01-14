Once circuitos deportivos recorrerán todas las comarcas de Málaga con más de 200 pruebas

El deporte se vuelve a dar cita este año en las comarcas de Málaga a través de los once circuitos deportivos que organiza la Diputación de Málaga. Cerca de 30.000 personas participarán en las más de 200 pruebas que recorrerán la provincia este año.

Programación

Este programa, que cumple sus cuatro décadas de trayectoria, incluye el 40º Circuito Provincial de Natación de Verano, el 20º Circuito Provincial de Natación de Invierno; el 34º Circuito Provincial de Atletismo; el 34º Circuito Provincial de Kárate; el 32º Circuito de Baloncesto 3x3; el 32º Circuito de Ajedrez; el 28º Circuito de Ciclismo; el 26º Circuito de Triatlón; el 25º Circuito de Orientación; el 6º Circuito de Bádminton y el 4º Circuito de Petanca.

Circuito de ciclismo en Canillas de Aceituno en una anterior edición / La Opinión

Este sábado arrancarán los circuitos de ciclismo y petanca en Mijas y Torrox, y el domingo darán comienzo natación en Vélez-Málaga, atletismo en Coín y ciclismo en Istán.

Para todos los públicos

Estos circuitos están abiertos a personas de todas las edades, desde escolares hasta personas mayores, y pueden participar tanto deportistas experimentados como quienes se estén iniciando en las distintas modalidades deportivas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a representantes municipales y técnicos deportivos de algunos de los municipios que participan en los circuitos de este año, así como representantes de las diez federaciones implicadas, de los clubes deportivos de la provincia y de las empresas patrocinadoras Coca-Cola, Vive, Decathlon e Infisport.

El diputado ha destacado que la celebración de algunos de estos circuitos es posible gracias a las completas instalaciones deportivas de las que disponen los municipios malagueños, muchas de las cuales son fruto de la colaboración entre los ayuntamientos y la propia Diputación. "Se fomenta así el deporte de cantera, se promueven los valores asociados al deporte como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la disciplina, se favorecen los hábitos saludables ayudando a prevenir enfermedades y a reducir el riesgo de obesidad, y se contribuye al envejecimiento activo", expone.