El parque de Málaga donde nace uno de los pinsapares más singulares del mundo: con más de mil hectáreas de vegetación y senderos

Sus montañas rojizas y su amplia biodiversidad convierten a este entorno malagueño en uno de los más espectaculares de la provincia

Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja

Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja / Diputación de Málaga

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Más de 1.200 hectáreas protegidas con bosques de pinsapos, montañas rojizas, senderos y miradores de vértigo. Es lo que se puede encontrar al adentrarse en uno de los parques naturales más destacados de la provincia de Málaga, situado en la confluencia de Estepona, Genalguacil y Casares.

Este enclave perfecto para el senderismo es el Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja, un gigantesco pinsapar localizado en pleno Valle del Genal que separa la Serranía de Ronda de la costa a lo largo de 35 kilómetros.

Un paraje natural único en la provincia de Málaga

Esta cadena montañosa situada entre la Sierra de las Nieves y el Pico de Los Reales cuenta con una altura media de 1.000 metros hasta alcanzar su máximo en el Vértice de los Reales, a 1.450 metros.

Un entorno natural único con una amplia biodiversidad en el que se puede encontrar uno de los pinsapares más singulares del mundo.

Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja

Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja / Diputación de Málaga

Esto se debe a que es la única población de pinsapos nacidos sobre peridotitas, unas rocas muy densas y oscuras que forman la mayor parte del manto superior de la Tierra y afloran en la corteza.

El mayor pinsapar sobre peridotitas del mundo

Así, el Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja presenta uno de los mayores afloramiento del mundo en este tipo de rocas, lo que demuestra la importancia científica y natural de este lugar.

Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja

Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja / Diputación de Málaga

Además de este enorme pinsapar, el paraje presenta una amplia variedad de especies vegetales, como pinos, alcornoques, enebros, coscojas, madroños o romero.

Fauna salvaje en uno de los grandes refugios naturales de Andalucía

A la rica vegetación de este parque se suma una importante fauna animal, entre la que destacan el corzo, la gineta, el meloncillo, la nutria, el gato montés y la cabra montesa.

Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja

Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja / Diputación de Málaga

De igual modo, en este lugar se pueden contemplar toda clase de aves, como el águila real y perdicera, el halcón peregrino, el buitre leonado o el búho real.

