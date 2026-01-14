PARQUE
El parque de Málaga donde nace uno de los pinsapares más singulares del mundo: con más de mil hectáreas de vegetación y senderos
Sus montañas rojizas y su amplia biodiversidad convierten a este entorno malagueño en uno de los más espectaculares de la provincia
Más de 1.200 hectáreas protegidas con bosques de pinsapos, montañas rojizas, senderos y miradores de vértigo. Es lo que se puede encontrar al adentrarse en uno de los parques naturales más destacados de la provincia de Málaga, situado en la confluencia de Estepona, Genalguacil y Casares.
Este enclave perfecto para el senderismo es el Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja, un gigantesco pinsapar localizado en pleno Valle del Genal que separa la Serranía de Ronda de la costa a lo largo de 35 kilómetros.
Un paraje natural único en la provincia de Málaga
Esta cadena montañosa situada entre la Sierra de las Nieves y el Pico de Los Reales cuenta con una altura media de 1.000 metros hasta alcanzar su máximo en el Vértice de los Reales, a 1.450 metros.
Un entorno natural único con una amplia biodiversidad en el que se puede encontrar uno de los pinsapares más singulares del mundo.
Esto se debe a que es la única población de pinsapos nacidos sobre peridotitas, unas rocas muy densas y oscuras que forman la mayor parte del manto superior de la Tierra y afloran en la corteza.
El mayor pinsapar sobre peridotitas del mundo
Así, el Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja presenta uno de los mayores afloramiento del mundo en este tipo de rocas, lo que demuestra la importancia científica y natural de este lugar.
Además de este enorme pinsapar, el paraje presenta una amplia variedad de especies vegetales, como pinos, alcornoques, enebros, coscojas, madroños o romero.
Fauna salvaje en uno de los grandes refugios naturales de Andalucía
A la rica vegetación de este parque se suma una importante fauna animal, entre la que destacan el corzo, la gineta, el meloncillo, la nutria, el gato montés y la cabra montesa.
De igual modo, en este lugar se pueden contemplar toda clase de aves, como el águila real y perdicera, el halcón peregrino, el buitre leonado o el búho real.
- El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
- La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga
- La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
- El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar
- Málaga lanza una ayuda de 200 euros para la vivienda: plazos y quién puede solicitarla