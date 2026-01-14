El Pleno de Málaga da carpetazo al presupuesto de 2026 y lo aprueba definitivamente tras rechazar todas las alegaciones

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, convocado con carácter urgente este miércoles, ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal para 2026, de 1.234 millones de euros, después de desestimar todas las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Las cuentas han salido adelante con 16 votos a favor y 14 en contra, tras un breve aunque intenso debate político centrado, principalmente, en la inversión en vivienda pública. De hecho, la sesión extraordinaria apenas ha durado 20 minutos.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde (PP), explicó que la convocatoria del pleno obedecía a una cuestión "estrictamente procedimental", derivada de las reclamaciones presentadas por particulares y grupos políticos. En total, se recibieron cinco alegaciones, que han sido rechazadas tras los informes del departamento jurídico y de la Intervención General.

Conde detalló que algunas reclamaciones no cumplían los requisitos formales, como la presentada por Con Málaga, que, en su condición de grupo municipal, "no tenía legitimidad para volver a alegar por segunda vez al presupuesto". En este caso, según indicó, los informes técnicos ni siquiera estimaron procedente su admisión. Sí se analizaron las alegaciones presentadas por particulares, entre ellas las de la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, el sindicato CCOO y una trabajadora de Urbanismo, según explicó el edil durante su intervención inicial, aunque todas ellas fueron desestimadas, bien por no plantear cuestiones jurídicas no resueltas en el propio presupuesto o por la naturaleza de los reclamantes. “Con los informes sobre la mesa, lo que procede es la desestimación de las reclamaciones y la aprobación definitiva del presupuesto”, señaló Conde.

Choque político por la inversión en vivienda pública

Durante el debate, Toni Morillas puso el foco en el problema de acceso a la vivienda en Málaga y criticó que el presupuesto no priorice esta cuestión. Según afirmó, solo un 15% del presupuesto de inversiones se destina a la construcción de vivienda pública.

Morillas denunció además que el Ayuntamiento prevé la venta de patrimonio municipal de suelo por 32,9 millones de euros, casi el 50% de la financiación de las inversiones, para destinarlos a “otros menesteres que no tienen nada que ver con la promoción de vivienda pública”. Y puso como ejemplo el Auditorio de Málaga, uno de los proyectos prioritarios del presupuesto. Por ello, calificó las cuentas de “ni legales ni legítimas en términos políticos” y aseguró que “la especulación se lo está comiendo todo y los malagueños están con el agua al cuello”.

Carlos Conde, por su parte, respondió acusando a Morillas de “falsear la verdad” y le pidió que revisara el informe de la Intervención. Según el concejal, el presupuesto destina 70,8 millones de euros a políticas de vivienda (las cuentras contemplan partidas para 2.200 nuevas VPO del total de 5.186 que impulsa el Ayuntamiento en la actualidad ), ya que, según defendió, este ámbito incluye no solo la construcción, sino también el personal del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y las actuaciones de rehabilitación.

“Se está transformando una inquietud política legítima en un problema administrativo que nos ha obligado a celebrar este pleno”, afirmó Conde, subrayando que las alegaciones han sido rechazadas con el aval de los letrados municipales.

De la Torre, durante la sesión del Pleno de Málaga de este miércoles en el que se han aprobado definitivamente los presupuestos de 2026. / Ayuntamiento de Málaga

Morillas replicó que no se trata de 70,8 millones, sino de 25 millones de euros reales, e instó al equipo de gobierno a destinar los 32,9 millones obtenidos por la venta de suelo directamente a la promoción de vivienda pública, insistiendo en el Auditorio como un proyecto prescindible, desde el punto de vista de su formación política: "pregunte a los malagueños qué prefieren", espetó al alcalde.

Intervención del alcalde y votación final

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, intervino por alusiones para defender esta importante inversión municipal, cuyo coste estimado es de 110 millones de euros, destacando que contará con mayor financiación privada que pública. “Si el Ministerio de Cultura aportara su parte, no tendríamos que hacer ese esfuerzo. Podría decírselo usted al ministro Urtasun, al que conoce bien”, señaló no sin cierta ironía De la Torre, dado que el Ministerio de Cultura renunció a prestar apoyo económico a la construcción de este equipamiento.

El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno —grupo municipal del Partido Popular— y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE, Vox y Con Málaga. Tras ello, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y entrará en vigor.