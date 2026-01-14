Estas han sido las principales inversiones y operaciones hoteleras de 2025 en Málaga

La inversión hotelera en la provincia de Málaga, que alcanzó los 309 millones de euros el año pasado, está a la cabeza de Andalucía y se concentra, sobre todo, en activos vacacionales ubicados en la Costa del Sol. Málaga reúne así más de un tercio de las cifras registradas en la comunidad andaluza (847 millones), según el informe nacional de este segmento presentado esta semana por la consultora Colliers y del que ya hay más detalles. A Malaga le siguen, en orden de inversión, las provincias de Cádiz (234 millones), Sevilla (164), Granada (65), Córdoba (27), Huelva (30)y Almería (18).

¿Cuáles fueron las principales operaciones registradas en 2025 en Málaga? Colliers cita como principales, en el caso de la Costa del Sol, la venta del Blue Sea Cervantes de Torremolinos (un cuatro estrellas de 398 habitaciones) por parte de Arena Investors y Oppo Invest y la desinversión de Blantyre Capital del AluaSoul Costa Málaga, también en Torremolinos, adquirido por Sofidy y actualmente operado desde el pasado mes de mayo por Pierre&Vacances bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo.

Además se cita la transmisión del MedPlaya Bali (un tres estrellas de 436 habitaciones) en el marco de la operación corporativa de la venta del grupo hotelero a la gestora española Azora, y la compra por parte de Higueron de los suelos del histórico campo Marbella Golf para desarrollar el primer Waldorf Astoria de España con 120 habitaciones y suites y 120 branded residences, vinculadas a la explotación hotelera. Colliers también menciona la compra del Hotel Agur de Fuengirola por la cadena Olala!.

Operaciones hoteleras en Málaga capital

En Málaga capital, la consultora reseña la venta del Hotel Molina Lario, adquirido por Meridia Capital en 2021 y traspasado a la cadena Catalonia en una operación conjunta con el Gallery de Barcelona, además de la transmisión del Room Mate Valeria situado junto a la plaza de la Marina o el suelo adquiridio por la promotora Hiria Espazio Urban en la avenida de la Paloma para desarrollar un hotel de nueva planta de categoría tres estrellas y 175 habitaciones.

El hotel Room Mate Valeria, situado junto a la plaza de la Marina de Málaga capital. / L .O.

De los 309 millones de euros de inversión en Málaga, Colliers detalla que 196 millones se dieron el segmento vacacional (los municipios del litoral malagueño) y otros 70 millones correspondieron a destino urbano (entendido por la capital).

Casi 2.000 millones en cinco años

Las cifras de inversión hotelera en Málaga mejoran las del año 2024 (que se quedó en 263 millones) pero están lejos del año récord de 2023, que contabilizó 560 millones. En los últimos cinco años, la provincia alcanza un acumulado de 1.968 millones de euros, de los que 1.447 (el 74%) han sido para vacacional y 520 (el otro 26%) para ámbito urbano.

Málaga aglutina el 7% de la inversión nacional, que registró en 2025 un volumen de 4.275 millones de euros y 194 transacciones incluyendo hoteles existentes, inmuebles para su reconversión a uso hotelero y suelos para nuevos desarrollos, según el informe 'Inversión Hotelera en España 2025' elaborado por Colliers.

Panorama de inversión en España

En España, la inversión se ha concentrado en hoteles existentes, con 159 transacciones que suman un total de 21.767 habitaciones , por un volumen agregado de 3.986 millones de euros (+30% frente a los 3.064 millones de euros registrados en 2024). Las reconversiones a uso hotelero mantuvieron un papel relevante, con un volumen cercano a los 160 millones de euros en 19 transacciones y adicionalmente se cerraron 16 operaciones de suelo para desarrollos hoteleros por un total de 130 millones de euros. Colliers afirma que la industria hotelera española afronta 2026 desde una posición de "fortaleza".

En los últimos cinco años, el mercado hotelero en España ha recibido más de 18.000 millones de euros, superando de forma recurrente los 3.000 millones anuales. 2025 se sitúa como el segundo mejor registro histórico, sobrepasando la barrera de los 4.000 millones de euros, como ya ocurriera en 2018 y 2023.

“El capital no solo busca destinos consolidados, sino que selecciona las ubicaciones dentro de cada mercado, atendiendo a factores como la presión de precios, la disponibilidad de producto y el potencial de crecimiento a medio plazo. Esta aproximación contribuye a explicar la diversidad de operaciones registradas a lo largo del año en las distintas plazas” comenta la directora del segmento de hoteles en Colliers, Laura Hernando.