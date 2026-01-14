Un pueblo de Málaga busca familias y da cheques bebé de 500€ por hijo durante tres años

La despoblación en el interior de Málaga sigue acentuándose y obliga a muchos municipios a buscar fórmulas para no perder vecinos.

Algunos aprovecharon el auge del teletrabajo para convertirse en el paraíso de los nómadas digitales del mundo. Otros, en cambio, intentan incentivar la natalidad para que vuelvan a verse carritos y sonajeros por sus calles.

Uno de esos pueblos es Benalauría, una pequeña localidad de la Serranía de Ronda en la que viven 464 habitantes. Para animar a las familias, el Ayuntamiento mantiene una medida: cheques bebé de 500 euros durante tres años, contados desde el nacimiento o la adopción de un hijo.

Es el segundo año que el Ayuntamiento impulsa esta ayuda y, por ahora, cinco familias ya se han beneficiado. El objetivo es claro: ayudar a sufragar gastos de alimentación, higiene y necesidades del menor, siempre que las compras se realicen en comercios del municipio.

Benalauría está en la Serranía de Ronda. / La Opinión

Desde el Ayuntamiento se ha indicado que esta medida beneficia a corto plazo a parejas jóvenes que, estando censadas en Benalauría, decidan tener un hijo o hija, y que además contribuye a dinamizar el comercio local.

Quién puede ser beneficiario de la ayuda

Pueden acceder a estos cheques bebé los matrimonios, parejas de hecho o familias monoparentales que estén empadronadas y residan en Benalauría desde al menos un año antes del nacimiento o adopción del menor. Además, el hijo o hija también debe quedar empadronado en Benalauría.

Con este tipo de medidas se pretende aumentar la natalidad, favorecer la llegada y el asentamiento de nuevas familias con hijos, garantizar la continuidad del colegio y, en definitiva, frenar la despoblación que desde hace décadas reduce el número de residentes en Benalauría.