El Puesto de Cártama contra la ciberdelincuencia: cuatro detenidos por SIM Swapping, phishing y vishing

Cuatro personas han sido detenidas en tres actuaciones distintas contra la ciberdelincuencia llevadas a cabo por la Guardia Civil de Cártama, cuyos agente atribuyen a los investigados delitos de estafa, apropiación indebida y usurpación de estado civil.

La Comandancia de Málaga ha informado este miércoles de que la primera intervención se produjo en el marco de una investigación sobre el duplicado ilícito de una tarjeta SIM (SIM Swapping) mediante el cual los autores accedieron al correo electrónico y datos personales de una víctima. Esto permitió a los autores contratar créditos financieros para adquirir nueve iPhone 16 Pro Max y dos videoconsolas, productos que sumaban un valor de unos 15.000 euros. Las pesquisas de los agentes de Cártama, en colaboración con el Puesto Principal de Jerez de la Frontera (Cádiz), permitieron localizar los terminales en una tienda de compraventa en Sanlúcar de Barrameda, resultando detenida una persona y otras dos investigadas.

En la segunda actuación, la investigación desveló un modus operandi basado en el robo de identidad para la contratación masiva de líneas telefónicas y terminales de última generación. El instituto armado ha explicado que los autores operaban en todo el territorio nacional utilizando los nombres de terceras personas para obtener productos que luego vendían en el mercado de segunda mano. En esta actuación fueron detenidos dos individuos en Marbella.

Llamada de voz

Finalmente, la tercera operación, denominada Dumbo-Yoker, se centró en un caso de vishing, donde la víctima fue engañada mediante una llamada falsa de su entidad bancaria para facilitar sus claves personales y así realizar tarjetas virtuales para realizar pagos y retirar efectivo de la cuenta bancaria del denunciante. En este caso, los investigadores consiguieron identificar al autor, un hombre con múltiples órdenes de búsqueda de juzgados de toda España que fue localizado en un salón de juegos de Málaga.

En el momento de su detención tenía 3.000 euros en efectivo y tres teléfonos móviles. El investigado ha ingresado en prisión por orden judicial.