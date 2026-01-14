Renfe duplica este fin de semana la capacidad de un Avlo diario Madrid-Málaga ante las cancelaciones de Ouigo

Renfe doblará la capacidad de un servicio Avlo por día en la conexión Madrid-Málaga desde el viernes hasta el domingo. Con esto se pretende hacer frente a las cancelaciones de Ouigo que comenzaron el 9 de enero y están previstas hasta el 22 de enero por motivos operativos.

Horarios

La compañía ferroviaria española ha informado de que el Avlo del viernes con el doble de plazas será el Málaga-Madrid de las 14.24 y 17.33 horas.

El sábado y el domingo los Avlo que doblarán su capacidad son los que salen a las 10.35 horas de Madrid y llegan a Málaga a las 13.44 horas ambos días.

Servicios especiales

Los nuevos servicios se suman a los Avlo adicionales que comenzaron a funcionar el pasado viernes 9 de enero entre Madrid y Sevilla por las cancelaciones de Ouigo, que afectan a un total de 15.000 pasajeros. Estos cuentan con precios reducidos, a partir de siete euros.

En función de la demanda, Renfe no descarta reforzar la capacidad de sus trenes en este corredor en otras jornadas y horarios.