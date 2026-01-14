Retiran el muro del solar de la calle Victoria donde se construirán VPO y un nuevo vial hacia Lagunillas

Los trabajos de regeneración urbana en el barrio de Lagunillas, en Málaga, continúan avanzando con un nuevo hito: la retirada del muro que delimitaba el solar de la calle Victoria, donde está prevista la construcción de viviendas protegidas (VPO) y la apertura de un nuevo vial que conectará Lagunillas con el eje de Victoria. La actuación afecta a los números 69, 71 y 73 de la calle Victoria, justo frente a la capilla del Agua, en una parcela que permanecía cerrada desde que entre finales de 2018 y principios de 2019 se demolieron las antiguas viviendas del enclave, muy deterioradas y con reiterados problemas de okupación e incendios. Desde 2011, el PGOU de Málaga ya recogía en este espacio la creación de una nueva vía de conexión entre ambas calles paralelas.

La retirada del muro y los trabajos de desescombro y limpieza también iniciados supone una novedad para los vecinos, que se habían acostumbrado durante años a la presencia de este cerramiento provisional. La reurbanización del entorno se ha retrasado durante décadas, además, ya que inicialmente estaba vinculada al proyecto de las tecnocasas, impulsado por la Junta de Andalucía.

Tecnocasas

Este plan para el Centro Histórico de Málaga arrancó en 2005 con el objetivo de rehabilitar parcelas municipales y construir viviendas para jóvenes emprendedores, combinando vivienda asequible y revitalización urbana. Sin embargo, el proyecto quedó bloqueado en 2014 por decisión de la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), y fue cerrado definitivamente en 2019 sin que llegara a ejecutarse ninguna promoción, pese a que se llegó a anunciar una inversión de hasta 100 millones de euros.

VPO de Lagoom Living en Lagunillas. / L.O

Lagoom Living impulsa 109 viviendas de alquiler asequible

En sustitución de aquel proyecto fallido, Lagunillas se ha convertido ahora en uno de los principales focos de promoción de vivienda protegida en alquiler en Málaga. Una de las actuaciones más destacadas es la que desarrolla la promotora Lagoom Living, que el pasado 10 de octubre presentó su proyecto de regeneración urbana tras completar las primeras demoliciones de edificios antiguos: un conjunto de siete edificios de dos y tres plantas, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, 104 plazas de garaje y una superficie construida de 8.726 metros cuadrados (8.262 residenciales y 463 destinados a usos comerciales).

Asimismo, se incorporan zonas verdes, áreas de juego infantil, junto a espacios pensados para el coworking y locales de proximidad, para fomentar "la convivencia y la actividad social".

La promotora construirá un total de 109 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en dos fases. La primera fase, con 84 VPO, se inició hace unos cuatro meses junto a la calle Esperanza.

La inversión alcanza los 21 millones de euros que, en este caso, Lagoom Living asume con fondos propios y financiación bancaria.

En realidad, la promoción mantiene su espíritu original de aquellas tecnocasas, es decir, crear hogares pensados para vivir y para trabajar, como ideó en su momento el arquitecto malagueño Salvador Moreno Peralta.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre asistió a la presentación de la promoción Lagoom Living en Lagunillas el pasado 10 de octubre. / Ayuntamiento de Málaga

Calendario de obras y precios del alquiler

Tras las demoliciones y los trabajos arqueológicos (teniendo en cuenta que se encuentra dentro de la zona de protección del PEPRI, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro de Málaga), Lagoom Living prevé iniciar la edificación en junio de este años 2026, con una finalización de las obras en 2027. La puesta en explotación de las viviendas se estima para finales de 2027 o principios de 2028.

Las nuevas viviendas se incorporarán de forma progresiva al parque de alquiler asequible de Málaga, con rentas mensuales que oscilarán entre los 350 y los 550 euros, en función del tamaño del inmueble, contribuyendo a aliviar la presión sobre el mercado residencial en el Centro Histórico.