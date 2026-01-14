La cadena malagueña Soho Boutique vende los 17 hoteles de su sello vacacional Moon Dreams para centrarse en el ámbito urbano

La cadena hotelera malagueña Soho Boutique Hotels ha anunciado este miércoles la venta de su marca vacacional Moon Dreams, tras dos años de actividad en el segmento de sol y playa. La compañía afirma que "cierra su etapa vacacional" para concentrarse en lo que califica como esencia: "el hotel boutique, cosmopolita y bien ubicado". La operación engloba 17 hoteles (cuatro de ellos situados en la provincia de Málaga) con un total de unas 1.800 habitaciones, según han detallado a este periódico fuentes del sector.

"Durante estos dos años, la línea vacacional ha supuesto una oportunidad valiosa para explorar nuevas vías de negocio. Hoy, tras un ejercicio de reflexión responsable y mirando al futuro, hemos decidido centrar todos nuestros recursos en lo que realmente nos define: el hotel urbano. Es ahí donde fuimos pioneros, y es ahí donde vamos a ser líderes", ha señalado en un comunicado el presidente de la compañía, Gonzalo Armenteros.

Enfoque hotelero en el "corazón urbano"

Soho Boutique Hotels afirma que la cadena "se reenfoca en el corazón urbano" y redefine su modelo de crecimiento en esta nueva etapa que ahora inicia.

"La compañía ha decidido enfocar su estrategia de crecimiento en el sector urbano, reforzando su posición como cadena hotelera líder en el ámbito urbano a nivel nacional, con presencia consolidada en el corazón de las grandes ciudades españolas", ha explicado. La venta de su marca vacacional Moon Dreams entra dentro de este "replanteamiento".

La compañía creada por Armenteros dice que la decisión responde a un "análisis profundo" del rumbo estratégico de la empresa a medio y largo plazo, y supone "una declaración de intenciones".

"Soho Boutique Hotels redobla su compromiso con el viajero urbano, ese que quiere conocer una ciudad en pocos días y vivirla intensamente, diseñando experiencias donde la ubicación privilegiada se une con prestaciones de alto nivel y el trato profesional y cercano que les distingue, comenta.

Gonzalo Armenteros, fundador y presidente de Soho Boutique Hotels. / L.O.

Esta decisión estratégica, añade, permitirá a Soho Boutique Hotels seguir ampliando su liderazgo en el panorama nacional y reforzar su presencia en nuevos destinos urbanos. Además, Armenteros explica que abre "una nueva etapa de expansión internacional", con planes activos de crecimiento en mercados como Marruecos, Italia y Portugal.

Gonzalo Armenteros: "Vuelta al origen"

"Volvemos al origen para avanzar con más fuerza. Apostamos por una hospitalidad con identidad, con ubicación, con propósito. Y lo hacemos con la ambición de crecer, sí, pero también de hacerlo bien", ha apuntado.

Según la cadena malagueña, este cambio no implica únicamente una reestructuración de marca, sino una "declaración de intenciones".

"Soho Boutique Hotels concentra su visión en lo que mejor sabe hacer, y en lo que la hace diferente: liderar el sector del hotel urbano, con estilo propio y vocación internacional", asegura.

La compañía agradece especialmente a Andersen Despacho de Abogados y a A&G Banca Privada su acompañamiento en esta operación, que ha sido clave para materializar esta nueva visión empresarial.