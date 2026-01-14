El tren litoral a Marbella "es viable", según el Gobierno

Aunque para encontrar la luz absoluta al final del túnel tendrían que pasar todavía bastantes años, de un tiempo a esta parte se están produciendo pequeños avances para impulsar un proyecto tan demandado como el de una futura línea ferroviaria por toda la Costa del Sol. Y, de momento, los análisis que están en marcha apuntan -en línea con la lógica y un anhelo con varias décadas de antigüedad- que acometer el tramo de Fuengirola a Marbella del tren litoral "es viable", según manifestó este miércoles el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas.

Así, los primeros datos del estudio encargado por el Ministerio de Transportes apuntan a que ese tramo Fuengirola-Marbella sería "prioritario" y el primero en ejecutarse al impulsar el futuro tren de la Costa del Sol, que podría abarcar desde Nerja hasta el Campo de Gibraltar e incrementaría en sendas direcciones el trazado entre Málaga y Fuengirola que abarca únicamente la actual línea costera del Cercanías.

Precisamente, ese primer impulso del tramo Fuengirola-Marbella, que llevaría al fin el tren a la única ciudad española con más de 150.000 habitantes que no lo tiene, fue justificado en estos términos por el subdelegado: "En los datos que vamos conociendo hay cierta viabilidad en algunos aspectos muy importantes, sobre todo en ciertos recorridos que serían los prioritarios para empezar. Creo que es lógico, si el litoral es tan grande, tan largo y se va a construir por fases, que la primera fase sea la más perentoria, la más necesaria. Y el trayecto del que siempre se ha hablado como el más perentorio es Fuengirola-Marbella.".

Trazado para el nuevo tren

En relación a esta llegada del tren a Marbella, Javier Salas expuso que "se están barajando diversos trazados" para ver por dónde podría ir y que una de las opciones es por el recorrido que tiene la autovía A7". "Pero solo es una de las opciones, hasta que no veamos el estudio definitivamente no sabremos exactamente cuál será", añadió el subdelegado.

En este punto, Salas añadió que "el Gobierno cree que ese va a ser viable poder realizar ese tramo que siempre ha sido el más reclamado, aunque después se ha ampliado la línea a todo el eje desde Nerja hasta Algeciras, pero el Gobierno confía en que ese tramo sí sea viable". "Por los datos de movilidad que tenemos ahora mismo, el tramo con mayor movilidad de personas es el tramo de Fuengirola a Marbella", insistió.

Resultados en verano

El subdelegado del Gobierno también estimó que los resultados de los estudios en marcha para "la segunda gran transformación de las infraestructuras en la provincia" se podrán conocer en torno al verano, unos al principio y otros al final. Las conclusiones aportarán nuevos detalles sobre el propio tren litoral de la Costa del Sol o las actuaciones en la autovía A7 de la costa malagueña, tanto para la zona occidental como para la oriental.

Respecto al estudio sobre la A-7 en la zona oriental, tan afectada por los atascos a la altura de Rincón de la Victoria especialmente, Salas expuso que este trabajo determinará "si se opta por habilitar un tercer carril, una autovía nueva o ambas soluciones".

En cambio, respecto a la A-7 en la parte occidental se está analizando "la mejora de la conexión de la autovía con la autopista de peaje AP-7, ya que ahora mismo son escasos los enlaces y esto hace la AP-7 no sea viable como recorrido alternativo de la A-7".

"2026 va a ser un año interesante, el año de la segunda transformación de las infraestructuras en la provincia de Málaga, tras la primera transformación del Gobierno de Rodríguez Zapatero y Magdalena Álvarez", agregó.

El Auditorio

Sobre la aportación de financiación por parte del Gobierno al Auditorio de Málaga, Salas defendió que "es un proyecto del alcalde" de Málaga, Paco de la Torre, y señaló que "las competencias en Cultura son de la Junta de Andalucía". "Si el alcalde y la Junta estiman hablar con el Ministerio, que lo sigan haciendo", manifestó.

Y, sobre el proyecto de los Baños del Carmen, indicó que "en breve se hará la adjudicación a una empresa para empezar la obra".