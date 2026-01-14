Estos tres parques de Teatinos contarán con nuevas zonas de sombra

Tres parques infantiles ubicados en el distrito malagueño Teatinos – Universidad contarán con nuevas zonas de sombra mediante la construcción de cubiertas y cerramientos con toldos.

Los espacios en los que se habilitarán dichas estructuras son la zona de aparatos de gimnasia en el workout de la calle Antonio Raíz, en la barriada de Las Morillas; en el parque infantil de la calle Pablo Gargallo, en la zona de Cañada de los Cardos; y en el parque infantil ubicado en la calle Navarro Ledesma.

En estos espacios se instalará un sistema de vela tensada o toldos vela, con una superficie que oscila entre los 180 m² y los 970 m², en función del tamaño de cada uno de los espacios. Se trata de una solución para proporcionar sombra en espacios al aire libre sin necesidad de disponer de un muro o pared como soporte. El material principal del que están compuestos es de poliéster y protegen de los rayos UVA hasta un 96%. Este tipo de sistemas permiten que se puedan colocar unos encima de otros y la combinación de diversos colores.

Concurso

El Ayuntamiento de Málaga ha licitado el concurso para la construcción de estas zonas de sombra y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de enero a las 13.00 horas.

El importe destinado para la ejecución de los trabajos es de 213.715,74 euros (IVA incluido) financiado con presupuestos participativos e inversiones propias del distrito.

Otras actuaciones

Con estos trabajos se da cumplimiento al programa de Gobierno 2023 – 2027, dentro del Plan de mejora y dinamización de estas instalaciones municipales. Entre las actuaciones previstas, está contemplada la creación de nuevas zonas de sombra y recreo en distintos parques de la ciudad. Así, el año pasado, el distrito Puerto de la Torre llevó a cabo la instalación de zonas de sombra en el parque infantil de la calle Brezo; el distrito Bailén - Miraflores en la instalación deportiva del Puerto Malagueño; y el distrito Este en el parque infantil de plaza Carrascón, entre otros.

Además de otras acciones en diversos distritos de la ciudad, también en el distrito Teatinos-Universidad, para 2027 está proyectada la instalación de sombra en el parque infantil situado entre las calles Orson Welles y Carril del Capitán (120.400 euros).