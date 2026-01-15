Aeropuerto
Aena desvía a Málaga cuatro vuelos con destino Sevilla por la niebla
La densa niebla sobre la capital sevillana obligó a redirigir vuelos procedentes de Ámsterdam, Bruselas, Eindhoven y Birmingham a la Costa del Sol
Aena ha desviado este jueves cinco vuelos destino Sevilla a Málaga y a Jerez por la niebla. En concreto, los vuelos desviados a Málaga procedían de Ámsterdam, Bruselas, Eindhoven y Birmingham y el vuelo desviado a Jerez de la Frontera (Cádiz) procedía de Gran Canaria.
Según han detallado fuentes de Aena, "la niebla está prácticamente disipada en Sevilla y no se esperan nuevos desvios, por el momento".
Los bancos de niebla levantados este jueves también están afectado a otros de los aeropuertos con más tráfico de España, como son los de Madrid y Mallorca, provocando retrasos por visibilidad reducida en los aeropuertos de Barajas y Palma.
