Los animalistas vuelven a la carga: denuncian el gasto de 8.000 euros en los dromedarios para la Cabalgata de La Cruz del Humilladero

La Fundación Franz Weber (FFW), entidad de origen suizo dedicada a la defensa de los animales, la naturaleza y el patrimonio, se ha unido este jueves a las críticas que ya en su día y desde hace años viene vertiendo el partido Pacma y ha ha denunciado ya no solo el uso y lo que considera "maltrato" de dromedarios en la comitiva, sino también el gasto realizado por el Ayuntamiento de Málaga en el alquiler de animales para la cabalgata de los Reyes Magos celebrada el pasado 3 de enero en el distrito de La Cruz del Humilladero.

Según ha informado la organización, la contratación se llevó a cabo a través de la Junta Municipal del Distrito nº 6, mediante un contrato menor de suministro por un importe de 7.000 euros sin IVA, que asciende a 8.470 euros con impuestos incluidos. El objeto del contrato fue el “suministro, en régimen de alquiler, de camellos o dromedarios para Reyes Magos”.

Críticas por el uso de animales en eventos festivos

Desde esta fundación cuestionan el retorno social y cultural de este tipo de contratos, al considerar que "el uso de animales en cabalgatas y actos festivos está cada vez más en entredicho". A su juicio, los municipios que continúan recurriendo a este tipo de prácticas ven afectada su imagen pública, en un contexto en el que muchas ciudades optan por alternativas sin animales.

La entidad sostiene que la calidad de los espectáculos con animales es “muy pobre” y contrasta con la acogida y el impacto positivo que, según indican, han tenido en otros puntos de España las cabalgatas que prescinden de su utilización.

Ya en su día, Pacma publicaba un vídeo en sus redes sociales con el que criticaba que "los camellos no son objetos de diversión para los niños". "¿Por qué no se actualizan y dejan de explotar animales?", se pregunta la formación política que tiene como objetivo fundacional la defensa de los derechos de los animales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el maltrato animal.

Alternativas sin animales y menor coste

La Fundación Franz Weber añade, por su parte, que el Ayuntamiento podría apostar por actividades alternativas, incluso con un menor coste económico, que no impliquen el uso de animales en entornos urbanos ajenos a su hábitat natural. Del mismo modo, alerta de que los camellos o dromedarios transitan por asfalto, "expuestos a ruido, música y aglomeraciones", factores que, según la fundación, podrían provocar reacciones adversas en los animales.

Asimismo, la organización subraya que la empresa adjudicataria no es un zoológico ni un centro de conservación, sino un negocio que ofrece paseos con animales, al que califican como de carácter circense.

La fundación ha reclamado a las administraciones locales que "eliminen progresivamente el uso de animales en eventos festivos y apuesten por modelos más acordes con el bienestar animal y las demandas sociales actuales".