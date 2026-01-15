Sustituirán los techos en cuatro oficinas del Ayuntamiento de Málaga tras detectar filtraciones y daños en las vigas

El desprendimiento el pasado 5 de enero de las placas de escayola de los falsos techos de las oficinas del sindicato CSIF, situadas en el ático de la sede del Ayuntamiento de Málaga, han servido para detectar problemas de mayor gravedad en la cubierta de casa consistorial que obligan al Consistorio a tomar cartas en el asunto con urgencia. En los próximos días iniciará unas obras para sustituir esos falsos techos de cuatro oficinas municipales. Los Bomberos han emitido un informe sobre la situación tras llevar a cabo distintas inspecciones en el inmueble que revela que la caída de estos fragmentos, de 2,5 metros cuadrados, se debió a filtraciones de agua que caía en la zona.

A partir de esas conclusiones, el área de Servicios Operativos y Régimen Interior realizó inspecciones los días 9 y 13 de enero y ejecutó trabajos para comprobar si existían problemas ocultos en el resto de dependencias de la tercera planta, donde se ubican las oficinas de secciones sindicales (CCOO, UGT y CSIF, además de uso puntual de UPLB) y estancias del área de Recursos Humanos.

En el despacho del CSIF, los técnicos han determinado que el falso techo estaba sujeto con cañas a viguetas de madera en una zona correspondiente a un antiguo patio cubierto con placas metálicas, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado. En esa dependencia se han detectado humedades por pequeñas filtraciones, agravadas por las lluvias de los dos últimos años, y presencia de xilófagos, lo que habría debilitado las viguetas hasta su rotura, provocando el desprendimiento de unos tres metros cuadrados de plancha.

El Ayuntamiento retirará el falso techo, las cañas y las viguetas de madera y lo sustituirá por un falso techo desmontable.

Vista de las oficinas del CSIF en el Ayuntamiento de Málaga con el techo desprendido. / L. O.

Recursos Humanos: dos oficinas también serán intervenidas

En el caso de dos oficinas de Recursos Humanos, la inspección ha detectado que las viguetas de madera que sustentan los falsos techos podrían estar afectadas por hongos y el mismo tipo de insectos, por lo que se procederá igualmente a retirar techos y viguetas para instalar un falso techo desmontable.

Durante la obra, las dependencias no podrán estar ocupadas y el personal afectado trabajará en modalidad de teletrabajo.

Mantenimiento y reformas tras la ITE desfavorable de 2021

El Consistorio sostiene que, si bien la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de 2021 fue desfavorable, los Servicios Operativos ha venido ejecutando "actuaciones para corregir las principales deficiencias detectadas", como la reparación de fisuras en la segunda planta, la reparación o sustitución de falsos techos en distintas dependencias y la renovación de los ascensores.

En los últimos años también se ha sustituido la carpintería exterior del edificio (ventanas) y se han realizado trabajos para reducir problemas de humedad, además de impermeabilizaciones periódicas de la cubierta y revisiones del sistema de climatización, bajantes y fontanería.