Tecnología
El BIC Euronova del PTA de Málaga busca dos startups para su nuevo programa de aceleración en Silicon Valley
Dos startups malagueñas, Aliqindoi y Examai, ya fueron seleccionadas por SkyDeck en ediciones anteriores
La incubadora de empresas BIC Euronova, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), busca dos startups que cumplan los requisitos para presentarse a la nueva edición del programa de aceleración "Berkeley SkyDeck’s Batch 22". El BIC es socio en España “Global Strategic Partner” de la aceleradora de empresas SkyDeck de la Universidad de Berkeley de San Francisco en Estados Unidos.
En ediciones anteriores, dos de las startups malagueñas presentadas por BIC Euronova consiguieron ser seleccionadas por SkyDeck: las startups Aliqindoi y Examai, que ya han finalizado con gran éxito el programa en Silicon Valley, según ha recordado este jueves la incubadora dirigida por Álvaro Simón de Blas.
Berkeley SkyDeck, que es una de las principales aceleradoras mundiales respaldada por una extraordinaria lista de inversores de Silicon Valley, ha abierto esta nueva convocatoria dirigida a nuevas empresas de todo el mundo. Las startups candidatas deben cumplir una serie de requisitos, que serán analizados y supervisados por BIC Euronova, como socio estratégico en España de SkyDeck.
Programa intensivo de SyDeck
SkyDeck ofrece un programa intensivo de aceleración, una inversión de 200.000 dólares, acceso a una amplia red de más de 900 asesores y expertos mentores internacionales de primer nivel, así como recursos legales, financieros, tecnológicos, de investigación y laboratorio.
Asimismo, las startups seleccionadas por SkyDeck tendrán la oportunidad de presentarse ante más de 750 inversores en la ronda del SkyDeck’s Demo Day. Las startups seleccionadas pueden proceder de cualquier zona geográfica.
Contacto para los interesados
Los interesados en participar deben presentar las candidaturas antes del 13 febrero de 2026. Las startups deben contactar previamente con el BIC Euronova para que analice si cumplen los requisitos según los criterios de selección establecidos en el teléfono 951010530-504 El contacto es Luis Alonso, consultor de BIC Euronova, y el correo consultoria@bic.es
