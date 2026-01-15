Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cámara estudia con empresas malagueñas oportunidades en Japón

Málaga exporta más de 40 millones de euros anuales a este mercado clave asiático

Paloma Moreno, J. Carlos Escribano, Íñigo de Palacio y M. Paz Hurtado.

Paloma Moreno, J. Carlos Escribano, Íñigo de Palacio y M. Paz Hurtado. / l.o.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Málaga

La Cámara de Comercio de Málaga acogió este miércoles una jornada dedicada a Japón y a las oportunidades que este mercado ofrece al tejido empresarial malagueño. El encuentro contó con la presencia del presidente de la entidad cameral, José Carlos Escribano, y del embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio.

La Jornada fue inaugurada por la presidenta de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de Comercio, María Paz Hurtado, y en ella participaron empresas malagueñas de diversos sectores y miembros del Hub Málaga Export como AMISUR, ARKSUR, TurboJam, Farma Química Sur, Inko Cocinas o Sigfrido Fruit.

Escribano destacó la importancia estratégica de Japón para las empresas malagueñas en un contexto global de cambios geopolíticos y económicos en el área del Indo-Pacífico, al tiempo que subrayó que la provincia mantiene una balanza comercial positiva con Japón. A juicio del presidente de la Cámara, esto refleja el dinamismo y la competitividad de las empresas locales «en un entorno internacional altamente sofisticado».

«En 2024, las exportaciones de la provincia alcanzaron los 40,2 millones de euros, y en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025 superaron los 34,8 millones de euros, con una tasa de cobertura cercana al 191%, lo que significa que Málaga exporta casi el doble de lo que importa de Japón. Desde una perspectiva sectorial, las exportaciones malagueñas a Japón presentan una clara especialización en el sector agroalimentario, que representa en torno al 90% del total», detalló Escribano.

Entre estos productos de alto valor añadido para el mercado japonés destacan las carnes, despojos comestibles, aceite de oliva, otros aceites vegetales y productos del mar, así como bienes culturales y creativos como objetos de arte y antigüedades.

