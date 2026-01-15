El centro de acogida a jóvenes sin hogar pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga

El presidente de la Asociación de Vecinos Palma-Palmilla, Francisco García Vigo, que gestiona en La Virreina un centro para jóvenes inmigrantes sin techo, ha mostrado su intención de hablar en el pleno de este mes, para pedir al Ayuntamiento «que no mire para otro lado y que se implique».

Como informó La Opinión, se trata de una iniciativa única hasta ahora en Málaga, iniciada el año pasado y mediante la cual la asociación de vecinos ha cedido sus instalaciones en el centro ciudadano de La Virreina, para dar cabida, en la actualidad, a 24 jóvenes entre 18 y 24 años, que cuentan con dormitorios, salones y cocina.

Los jóvenes están inmersos en un programa de tres años por el que aprenden español en el Centro de Adultos de La Palma-Palmilla, el segundo año pasan a la enseñanza obligatoria o hacen Formación Profesional, y el tercero completan la formación y buscan empleo.

Francisco García Vigo lamentó que la única ayuda recibida hasta la fecha ha sido la de la Junta de Distrito de la Palma-Palmilla, «la única que tiene conciencia de la situación que hay en Málaga y, dentro de sus posibilidades, nos apoyan», destacó.

El presidente vecinal, delante del Centro Ciudadano de La Virreina. / a.v.

Los domingos «no comen»

El presidente vecinal recordó que el coste para el Ayuntamiento es de «cero euros, y aquí tengo a 24 chavales, todos cogidos de la calle, que los domingos, al no estar los comedores abiertos no comen», lamentó.

Además, remarcó que el problema del aumento de los indigentes es algo que se ha trasladado «del Centro a los barrios», por lo que también puede verse en otros rincones de Málaga como «la Carretera de Cádiz, la Cruz del Humilladero o El Palo, donde están igual, porque el problema se ha extendido por toda la ciudad», subrayó.

Francisco García Vigo informó de que, hace unos meses, logró reunirse con la concejala de Participación Ciudadana y Migración, Mar Torres, aunque no pudo reunirse con el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos.

«Mi idea de reunirme con Paco Cantos era empezar a legalizar este centro, ir adaptando el edificio a la normativa, aunque quedaría poco, porque está adaptada a discapacitados, a la seguridad, tiene puertas adaptadas en caso de incendio... habría que ajustarlo a lo que la Junta de Andalucía pide para un centro de acogida, y para eso están los técnicos municipales».

Para el responsable vecinal, el Consistorio debe ser consciente de que el problema de las personas sin techo no deja de crecer; «por eso le pido al Ayuntamiento que no me deje solo», recalcó.

Un persona sin hogar en 2024, en el distrito de La Palma-Palmilla. / a.v.

250 personas en la calle

Se da la circunstancia de que, el pasado domingo, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez criticó el «abandono sistemático de las políticas sociales» por parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga.

La responsable socialista de Derechos Sociales informó de que, en la actualidad, Málaga cuenta con 344 plazas de alojamiento para personas sin hogar. En concreto, 96 de ellas se encuentran en el Centro Municipal de Acogida y 248 gestionadas por entidades sociales.

Sin embargo, señaló Rosa del Mar Rodríguez, «unas 250 personas siguen viviendo en la calle fuera de esta red, lo que demuestra que el sistema es claramente insuficiente», recalcó.

Enseres de indigentes en dos azoteas de La Palma en el verano de 2024, ya retirados. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal responsable del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos, respondió esta semana a La Opinión que trasladará la petición de reunión al concejal de La Palma-Palmilla, para poder reunirse ambos con Francisco García Vigo y escuchar sus peticiones.

También indicó que la iniciativa vecinal está siendo atendida «directamente» por la Junta de Distrito de La Palma-Palmilla, «con quien tenemos la máxima coordinación y colaboración», recalcó.